На Alibaba появился в продаже китайский электромобиль, три четверти кузова которого и даже немножко больше занимают окна.

Автомобиль отовсюду положительно окружен окнами. Точнее, он почти из них построен. Все выглядит так, будто дизайнеры не собирались тратить ни копейки на панели кузова – только окна.

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Скупые характеристики не впечатляют. Его большая батарея 48 В 180 Ач обеспечивает емкость 8,6 кВт-ч, чего достаточно для примерно 85 километров пробега. Эта версия на Alibaba имеет электромотор мощностью 4000 Вт. Правда, скорость здесь школярская – едва наберете 30 км/ч.

Салон "мобильной теплицы" имеет четыре посадочных места 2+2. Так что по дороге на работу детей в школу можно подвезти. Если семейство больше или соседям с вами по дороге на работу, то есть шестиместная версия.

Как бы с этого электромобиля не смеялись, а он едет, не дает промокнуть под дождем и замерзнуть на холоде. Фото: electrek.co

Эта "радость" обойдется любителю панорамных созерцаний всего в 6300 долларов США. Очевидно всевозможные налоги, таможенные и транспортные сборы наберут еще столько же.

В прессе уже началось насмешки, поскольку нигде не указано ни производителя этого автомобиля, ни модель, ни упоминания о сертификации. Очевидно, это сугубо внутренний продукт для регионального использования, поскольку при попытке экспорта такое транспортное средство задержат еще на границе.

Авторы публикации на Electrek вообще советуют издалека наслаждаться этим автомобилем, созерцая картинки на Alibaba: покупать "кота в мешке" все-таки рискованно.