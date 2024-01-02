На Alibaba з’явився у продажі китайський електромобіль, три чверті кузова якого і навіть трішечки більше займають вікна.

Автомобіль звідусіль позитивно оточений вікнами. Точніше, він майже з них побудований. Замість дверей у машині вікна. Замість маленьких вікон – великі та ще й розсувні, встановлені всередині фіксованих віконних дверей. Звісно, у класиці є передні та задні вікна.

Все виглядає так, ніби дизайнери не збиралися витрачати ні копійки на панелі кузова – тільки вікна. І при цьому електромобіль вправно їде.

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Його велика батарея 48 В 180 Аг забезпечує місткість 8,6 кВт-год, чого достатньо для приблизно 85 км запасу ходу. Ця версія на Alibaba має електромотор потужністю 4000 Вт. Щоправда, швидкість тут школярська – ледве наберете 30 км/год.

Салон "мобільної теплиці" має чотири посадкові місця 2+2. Так що по дорозі на роботу дітей в школу можна підвезти. Якщо сімейство більше чи сусідам з вами по дорозі на роботу, то є шестимісна версія.

Як би з цього електромобіля не кепкували, а він їде, не дає промокнути під дощем і замерзнути на холоді. Фото: electrek.co

Ця "радість" обійдеться любителю панорамних споглядань всього у 6300 доларів США. Вочевидь усілякі податки, митні та транспортні збори наберуть ще стільки ж.

В пресі вже почалося кепкування, оскільки ніде не вказано ні виробника цього автомобіля, ні модель, ні згадки про сертифікацію. Вочевидь, це суто внутрішній продукт для регіонального використання, оскільки при спробі експорту такий транспортний засіб затримають ще на кордоні.

Автори публікації на Electrek взагалі радять здалеку насолоджуватися цим автомобілем, споглядаючи картинки на Alibaba: купувати "кота в мішку" все-таки ризиковано.