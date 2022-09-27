Машина от компании с не очень оригинальным названием China Car Custom появится в конце 2023 года.

Ранее в сети уже появлялись шпионские фотографии этого автомобиля. Но китайские СМИ были уверены, что это разработка нового суббренда корпорации BYD. Похоже, это не так, поскольку о связях China Car Custom с BYD никакой информации нет. Однако известно, что его поддерживает IT-гигант Xiaomi.

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Спортивное электрокупе получило название SC-01 и отличается очень нестандартной внешностью. Впрочем, нестандартна она прежде всего тем, что является синтезом сразу нескольких моделей. И если передок еще более-менее оригинален, то в профиль машина напоминает Tesla Roadster.

Посмотрев на корму SC-01, многие безошибочно определят источник вдохновения от имени возрожденного Lancia New Stratos от компании MAT.

Так или иначе, но экстерьер получился действительно свежим и незабываемым. Габариты машины: 4 085 мм в длину, 1 820 мм в ширину и 1 162 мм в высоту. Колесная база – 2 500 мм. Салон в компании пока решили не демонстрировать.

Силовая установка новинки состоит из двух электромоторов, суммарно развивающих 435 лошадиных сил, что примерно соответствует уровню другого китайского спорткара – Qiantu K50. До сотни 1300-килограммовый SC-01 способен разгоняться за 3,9 секунды, что на 0,7 секунды быстрее, чем K50. Емкость батареи пока не раскрывается, но запас хода уже известен, он будет составлять 500 километров на одной зарядке.