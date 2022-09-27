Машина от компании с не очень оригинальным названием China Car Custom появится в конце 2023 года.
Ранее в сети уже появлялись шпионские фотографии этого автомобиля. Но китайские СМИ были уверены, что это разработка нового суббренда корпорации BYD. Похоже, это не так, поскольку о связях China Car Custom с BYD никакой информации нет. Однако известно, что его поддерживает IT-гигант Xiaomi.
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Спортивное электрокупе получило название SC-01 и отличается очень нестандартной внешностью. Впрочем, нестандартна она прежде всего тем, что является синтезом сразу нескольких моделей. И если передок еще более-менее оригинален, то в профиль машина напоминает Tesla Roadster.
Посмотрев на корму SC-01, многие безошибочно определят источник вдохновения от имени возрожденного Lancia New Stratos от компании MAT.
Так или иначе, но экстерьер получился действительно свежим и незабываемым. Габариты машины: 4 085 мм в длину, 1 820 мм в ширину и 1 162 мм в высоту. Колесная база – 2 500 мм. Салон в компании пока решили не демонстрировать.
Силовая установка новинки состоит из двух электромоторов, суммарно развивающих 435 лошадиных сил, что примерно соответствует уровню другого китайского спорткара – Qiantu K50. До сотни 1300-килограммовый SC-01 способен разгоняться за 3,9 секунды, что на 0,7 секунды быстрее, чем K50. Емкость батареи пока не раскрывается, но запас хода уже известен, он будет составлять 500 километров на одной зарядке.
Снабжение SC-01 начнется в четвертом квартале 2023 года. Причем одним из главных рынков станет Япония. Купе будет представлено пока в единой комплектации за 300 тысяч юаней (42 тысячи долларов), что достаточно демократично для таких моделей.