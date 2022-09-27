Машина від компанії з не дуже оригінальною назвою China Car Custom з'явиться наприкінці 2023 року.

Раніше у мережі вже з'являлися шпигунські фотографії цього автомобіля. Але китайські ЗМІ були впевнені, що це розробка нового суббренду корпорації BYD. Схоже, це не так, оскільки про зв'язки China Car Custom із BYD жодної інформації немає. Проте відомо, що його підтримує IT-гігант Xiaomi.

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Спортивне електрокупе отримало назву SC-01 і вирізняється дуже нестандартною зовнішністю. Втім, нестандартна вона насамперед тим, що є синтезом відразу кількох моделей. І якщо передок ще більш-менш оригінальний, то в профіль машина нагадує Tesla Roadster.

Подивившись на корму SC-01, багато хто безпомилково визначить джерело натхнення від імені відродженого Lancia New Stratos від компанії MAT.

Так чи інакше, але екстер'єр вийшов справді свіжим і незабутнім. Габарити машини: 4 085 мм завдовжки, 1 820 мм завширшки і 1162 мм заввишки. Колісна база – 2500 мм. Салон у компанії поки що вирішили не демонструвати.

Силова установка новинки складається з двох електромоторів, що сумарно розвивають 435 кінських сил, що приблизно відповідає рівню іншого китайського спорткара – Qiantu K50. До сотні 1300-кілограмовий SC-01 здатний розганятися за 3,9 секунд, що на 0,7 секунд швидше, ніж K50. Місткість батареї поки не розкривається, але запас ходу вже відомий, він становитиме 500 кілометрів на одній зарядці.

Постачання SC-01 розпочнуться у четвертому кварталі 2023 року. Причому одним із основних ринків стане Японія. Купе буде представлено поки що в єдиній комплектації за 300 тисяч юанів (42 тисячі доларів), що досить демократично для таких моделей.