Ora Punk Cat, очень похожий на Volkswagen Beetle, в скором времени превратится в серийный электрокар, который планируют продавать не только в Китае, но и в Европе. Китайцы запатентовали "скопированный" дизайн автомобиля

В апреле этого года бренд Ora, который принадлежит корпорации Great Wall, представил на Шанхайском автосалоне новую серийную модель электрокара, выполненную в рестостиле – Ora Punk Cat, в котором узнаются формы легендарного Volkswagen Beetle. Теперь китайский бранд защитил свою машину патентами.

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Punk Cat представляет собой пятидверный хэтчбек с высоким клиренсом, внешне и внутри напоминающий Volkswagen Beetle 1960-х годов. В частности, характерные формы крыши, линии капота, круглые фары на передних крыльях, “клыки” на бампере и зеркала очень напоминают знаменитый “Жук”. Дизайн интерьера выдержан в том же стиле.

Ожидается, что новинка появится на местном рынке уже в этом году. Сейчас производитель подал и получил одобрение патентов в Китае и в Управлении по интеллектуальной собственности Европейского Союза. В патенте представлены две версии модели, одна из которых – автомобиль показанный на выставке Auto Shanghai, а другой имеет очень похожие формы, но отличается деталями.

Патент действует до 2026 года, с возможностью продления срока действия на 25 лет с заявкой каждые пять лет. Авторами дизайна значатся 11 китайских дизайнеров.

Фото: Ora Punk Cat / Ora, Carscoops