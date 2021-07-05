Ora Punk Cat, надзвичайно подібний до Volkswagen Beetle, незабаром перетвориться на серійний електрокар, який планують продавати не лише у Китаї, а й у Європі. Китайці запатентували "скопійований" дизайн автомобіля

У квітні цього року бренд Ora, що належить корпорації Great Wall, представив на Шанхайському автосалоні нову серійну модель електрокара, виконану в ресто-стилі – Ora Punk Cat, у якому впізнаються форми легендарного Volkswagen Beetle. Тепер китайський бранд захистив свою машину патентами.

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Punk Cat являє собою п'ятидверний хетчбек з високим кліренсом, що зовні й усередині нагадує Volkswagen Beetle 1960-х років. Зокрема, характерні форми даху, лінії капота, круглі фари на передніх крилах, “ікла” на бампері та дзеркала дуже нагадують знаменитий “Жук”. Дизайн інтер'єру витриманий в тому ж стилі.

Очікується, що новинка з’явиться на місцевому ринку вже цього року. Наразі виробник подав та отримав схвалення патентів у Китаї та в Управлінні з інтелектуальної власності Європейського Союзу. У патенті представлені дві версії моделі, одна з яких – автомобіль, показаний на виставці Auto Shanghai, а інший має дуже подібні форми, але відрізняється деталями.

Патент діє до 2026 року, з можливістю продовження терміну дії на 25 років із заявкою кожні п’ять років. Авторами дизайну значаться 11 китайських дизайнерів.

Фото: Ora Punk Cat / Ora, Carscoops