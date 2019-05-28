Китайская компания Skywell планирует стать инвестором нового производства электрических автобусов.

Китайская компания Skywell начнет производство электробусов в Украине. Соглашения о запуске производства были достигнуты украинской и китайской сторонами сегодня. Накануне в Украину прибыли специалисты по развитию технологий производства электробусов.

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"Компания является партнером Nanjing Golden Dragon Bus Co по разработке и внедрению процессов производства и подбора комплектующих. Имели долгую и насыщенную беседу ", - отметили в украинском представительстве Skywell.

Во время встречи с китайскими специалистами обсуждалась возможность и технология организации крупноузловой сборки электробусов Skywell в Украине. "Будем производить электробусы Skywell в Украине!"- сказано в сообщении.

Как рассказали в украинском представительстве компании Skywell, пока конкретики нет, ведутся переговоры с различными сторонами и участниками, определяются сроки, технологии, процессы.

В комментарии для "Автогика" в компании также уточнили, что это путь на 9-12 месяцев. Плюс сейчас много будет зависеть от нового президента. Правда, пока достучаться до него не смогли.

"Китайская сторона настроена позитивно и решительно, и даже готова входить в соучредители предприятия по производству электрических автобусов в Украине", - уточнили в Skywell Украина.

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Напомним, в Полтаве в троллейбусном депо состоялась презентация электробуса Skywell, который вскоре выйдет на маршрут. Електробус является альтернативой общественному транспорту с дизельными и бензиновыми двигателями.