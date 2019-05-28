Китайська компанія Skywell планує стати інвестором нового виробництва електричних автобусів.

Китайська компанія Skywell почне виробництво електробусів в Україні. Угоди про запуск виробництва було досягнуто українською та китайською сторонами сьогодні. Напередодні в Україну прибули фахівці з розвитку технологій виробництва електробусів.

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"Компанія є партнером Nanjing Golden Dragon Bus Co з розробки та впровадження процесів виробництва і підбору комплектуючих. Мали довгу і насичену бесіду ", - відзначили в українському представництві Skywell.

Під час зустрічі з китайськими фахівцями обговорювалася можливість і технологія організації великовузлового складання електробусів Skywell в Україні. "Будемо виробляти електробуси Skywell в Україні!" - сказано в повідомленні.

Як розповіли в українському представництві компанії Skywell, поки конкретики немає, ведуться переговори з різними сторонами та учасниками, визначаються терміни, технології, процеси.

В компанії також уточнили, що це шлях на місяців 9-12. Плюс зараз багато буде залежати від нового президента. Правда, поки достукатися до нього не змогли.

"Китайська сторона налаштована позитивно і рішуче, і навіть готова входити в співзасновники підприємства з виробництва електричних автобусів в Україні" - уточнили в Skywell Україна.

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Нагадаємо в Полтаві в тролейбусному депо відбулася презентація електробуса Skywell, який незабаром вийде на маршрут. Електробус є альтернативою громадському транспорту з дизельними і бензиновими двигунами.