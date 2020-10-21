Теперь электрические седаны "Тесла" поставляются в Старый Свет не из Америки, а из Азии.

Пока Гигафабрика в Берлине только строится, Tesla проложила логистические маршруты к европейским покупателям из Китая. Покупатель Tesla Model 3 из Франции обнародовал снимок счета-фактуры на приобретенный им электрокар – бумаги подтверждающие, что его происхождение – Gigafactory 3 в Шанхае.

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До недавнего времени Tesla импортировала Model 3 в Европу из США. Однако несколько логистических факторов влияло на финальную цену электромобиля для покупателей, что в конечном итоге помешало Model 3 стать самым продаваемым электромобилем в Европе.

Недавно Tesla представила в Китае обновленную Model 3 версии Standard Range Plus с увеличенным литий-железо-фосфатным аккумулятором производства CATL. Новая Model 3 SR китайской сборки обходятся дешевле в производстве по сравнению с аналогом, произведенным в США. И хотя первоначально Tesla планировала, что Gigafactory 3 будет работать исключительно на местный китайский рынок, похоже, седаны Model 3, собранные в Китае, таки окажутся за пределами КНР. Не исключено, что до открытия немецкого завода, компактный кроссовер Model Y также будут поставлять в Европу из Китая – эта модель станет на конвейер Шанхайской Gigafactory 3 уже совсем скоро.

На квитанции французского покупателя указана цена Model 3 Standard Range Plus – 46 600 евро, включая налоги в размере 8 267 евро. При этом у автомобиля китайского производства на 10 километров больше паспортный пробег на одном заряде – 440 километров, против 430 у машин американского производства.