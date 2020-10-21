Тепер електричні седани "Тесла" поставляються до Старого Світу не з Америки, а з Азії.

Поки Гігафабрика у Берліні тільки будується, Tesla проклала логістичні маршрути до європейських покупців з Китаю. Покупець Tesla Model 3 з Франції оприлюднив знімок рахунку-фактури на придбаний ним електрокар – папери підтверджують, що його походження – Gigafactory 3 в Шанхаї.

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До недавнього часу Tesla імпортувала Model 3 в Європу зі США. Однак кілька логістичних факторів впливало на фінальну ціну електромобіля для покупців, що врешті, завадило Model 3 стати найбільш продаваним електромобілем в Європі.

Нещодавно Tesla представила у Китаї оновлену Model 3 версії Standard Range Plus зі збільшеним літій-залізо-фосфатним акумулятором виробництва CATL. Нова Model 3 SR китайської зборки обходяться дешевше у виробництві в порівнянні з аналогом, виробленим в США. І хоча спочатку Tesla планувала, що Gigafactory 3 буде працювати виключно на місцевий китайський ринок, схоже, седани Model 3, зібрані в Китаї, таки опиняться за межами КНР. Не виключено, що до відкриття німецького заводу, компактний кросовер Model Y також поставлятимуть у Європу з Китаю – ця модель стане на конвеєр шанхайської Gigafactory 3 вже зовсім скоро.

На квитанції французького покупця вказана ціна Model 3 Standard Range Plus – 46 600 євро, включаючи податки в розмірі 8 267 євро. При цьому у автомобіля китайського виробництва на 10 кілометрів більший паспортний пробіг на одному заряді – 440 кілометрів, проти 430 у машин американського виробництва.