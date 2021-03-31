2020 год оказался сложным для большинства видов бизнеса, в частности для автоиндустрии, однако отдельные автопроизводители вовремя сориентировались и смогли выйти из ситуации с выгодой для себя.

Один из крупнейших в Китае производителей электромобилей – BYD, сообщил о значительном приросте чистой прибыли в 2020 финансовом году. Однако обязан этому не только своим электрокарам.

Читайте также: Xiaomi и Great Wall объединяют усилия для изготовления электромобилей

BYD начал изготавливать маски для лица в разгар пандемии Covid-19 в 2020 году. Пока не известно, сколько масок выпускает компания, однако в мае прошлого года BYD говорил о 50 миллионах масок в день. Маски BYD продаются не только в Китае, но и экспортируются в разные страны мира.

Производство масок помогло BYD отчитываться о чистой прибыли за прошлый год в сумме 4,23 миллиарда юаней (643,75 миллиона долларов). В предыдущем 2019 отчетном году прибыль компании составляла 1,61 миллиард юаней (245 миллиона долларов).

Как и у многих других производителей автомобилей, в прошлом году продажи у BYD упали на 7,5 процента, составив 426 972 автомобилей. Всего в Китае зафиксировано падение продажи автомобилей на 1,9 процента – до 25,3 миллиона машин.

Несмотря на положительный прирост чистой прибыли, доход BYD упал на 22,6 процента до 156,6 миллиарда юаней (23 миллиарда долларов).

Компания уверена, что увеличение объемов продаж автомобилей в 2021 году позволит увеличить чистую прибыль на 77,6% за первые три месяца года.

В ноябре прошлого года компания BYD объявила о сотрудничестве с китайским гигантом Didi, по разработке полностью электрического автомобиля для путешествий.