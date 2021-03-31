2020 рік виявився складним для більшості видів бізнесу, зокрема для автоіндустрії, однак окремі автовиробники вчасно зорієнтувались і змогли вийти з ситуації з вигодою для себе.

Один із найбільших у Китаї виробників електромобілів – BYD, повідомив про значний приріст чистого прибутку у 2020 фінансовому році. Однак завдячує цьому не лише своїм електрокарам.

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BYD почав виготовляти маски для обличчя у розпал пандемії Covid-19 у 2020 році. Наразі не відомо, скільки масок випускає компанія, однак у травні минулого року BYD говорив про 50 мільйонів масок на день. Маски BYD продаються на лише в Китаї, а й експортуються до різних країн світу.

Виробництво масок допомогло BYD звітувати про чистий прибуток за минулий рік у сумі 4,23 мільярдів юанів (643,75 мільйона доларів). У попередньому 2019 звітному році прибуток компанії складав 1,61 мільярд юанів (245 мільйона доларів).

Як і в багатьох інших виробників автомобілів, минулого року продажі у BYD впали на 7,5 відсотка, склавши 426 972 автівок. Загалом у Китаї зафіксовано падіння продажі автомобілів на 1,9 відсотка – до 25,3 мільйона машин.

Незважаючи на позитивний приріст чистого прибутку, дохід BYD впав на 22,6 відсотка до 156,6 мільярда юанів (23 мільярди доларів).

Компанія впевнена, що збільшення обсягів продажів автомобілів у 2021 році дозволить збільшити чистий прибуток на 77,6% за перші три місяці року.

У листопаді минулого року компанія BYD оголосила про співпрацю з китайським гігантом Didi, щодо розробки повністю електричного автомобіля для подорожей.