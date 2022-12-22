Большинство из нас никогда не слышали о китайском автопроизводителе Nio, специализирующемся на разработке и производстве электромобилей.

На самом деле, как ни странно это ни звучало, Nio является одним из мировых лидеров в сегменте электромобилей, имея почти 1000 станций замены аккумуляторов в Китае и растущий бизнес в Европе. Одной из последних моделей бренда является ES7, которая поступит в продажу на Старом континенте в следующем году под названием EL7.

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EL7 – это пятиместный семейный автомобиль с консервативным дизайном экстерьера, которому все еще удается выглядеть несколько отчетливо в море внедорожников. Автомобиль ездит на новой платформе Nio для электромобилей, хотя на более общем уровне он разделяет несколько основных компонентов со своим предшественником. Вы можете легко найти сходство дизайна с другими моделями Nio, включая тонкие фары спереди и светодиодную полосу от стороны к стороне сзади.

Сходства еще более заметны внутри салона, где внутренняя планировка в основном отражает дизайн седана ET5. На центральном экране есть пара экранов – один для приборной панели и один для информационно-развлекательной системы, а также стандартные кожаные сиденья с подогревом, охлаждением и массажем. Аудиосистема премиум-класса с 23 динамиками доступна также бесплатно.

EL7 приводится в действие системой с двумя электродвигателями, обеспечивающими максимальную мощность 644 лошадиные силы и 850 Ньютон-метров крутящего момента. Существует дополнительная батарея на 100 киловатт-часов, которой достаточно примерно на 620 километров на одном заряде, измеренном по циклу CLTC в Китае. Цены в КНР варьируются от 64 000 до 72 000 долларов, а в Германии электрический внедорожник поступит в продажу по стартовой цене 73 900 евро или около 78 500 долларов по текущему курсу обмена.