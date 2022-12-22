Більшість з нас ніколи не чули про китайського автовиробника Nio, який спеціалізується на розробці та виробництві електромобілів.

Насправді, як би дивно це не звучало, Nio є одним із світових лідерів у сегменті електромобілів, маючи майже 1000 станцій заміни акумуляторів у Китаї та зростаючий бізнес у Європі. Однією з останніх моделей бренду є ES7, яка надійде в продаж на Старому континенті наступного року під назвою EL7.

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EL7 — це п’ятимісний сімейний автомобіль із консервативним дизайном екстер’єру, якому все ще вдається виглядати дещо виразно в морі позашляховиків. Автомобіль їздить на новій платформі Nio для електромобілів, хоча на більш загальному рівні він поділяє кілька основних компонентів зі своїм попередником. Ви можете легко знайти схожість дизайну з іншими моделями Nio, включаючи тонкі фари спереду та світлодіодну смугу від боку до боку ззаду.

Подібності ще більше помітні всередині салону, де внутрішнє планування в основному відображає дизайн седана ET5. На центральному екрані є пара екранів – один для панелі приладів і один для інформаційно-розважальної системи, а також стандартні шкіряні сидіння з підігрівом, охолодженням і масажем. Аудіосистема преміум-класу з 23 динаміками також доступна безкоштовно.

EL7 приводиться в дію системою з двома електродвигунами, які забезпечують максимальну потужність 644 кінських сили і 850 Ньютон-метрів крутного моменту. Існує додаткова батарея на 100 кіловат-годин, якої вистачає приблизно на 620 кілометрів на одному заряді, виміряному за циклом CLTC у Китаї. Ціни в КНР варіюються від 64 000 до 72 000 доларів, а в Німеччині електричний позашляховик надійде в продаж за стартовою ціною 73 900 євро або близько 78 500 доларів за поточним курсом обміну.