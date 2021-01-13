Компания Baidu является одним из крупнейших мировых IT-бизнесов и новым направлением ее деятельности станут электрокары под собственной маркой, производство которых будет налажено на мощностях автогиганта Geely.

Основой для электрокаров Baidu станет новая модульная архитектура Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), в которой цифровой гигант добавит собственные разработки: операционную систему DuerOS, автономную платформу Apollo, картографический сервис Baidu Maps и другие.

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Дочерняя компания для выпуска электрокаров пока не имеет названия, но Baidu сообщает, что она получит “полный портфель технологий Baidu” и воплотит “восьмилетний опыт в области интеллектуального транспорта”. В свою очередь, Geely предоставит архитектуру SEA и возьмет на себя все производство.

Платформа Geely SEA предназначена для электрокаров и будет использоваться для производства седанов, кроссоверов, минивэнов, субкомпактных ситикаров, спорткаров и легких коммерческих машин. Кроме того, платформа готова к работе с полноценным автопилотом, имеет аккумуляторы с ресурсом от 200 тысяч до 2 миллионов километров, которые обеспечат пробег в 700 километров на одном заряде. Также аккумуляторы будут способны восстанавливать заряд для пробега в 120 километров за 5 минут. Платформа может быть носителем силовых агрегатов мощностью до 635 лошадиных сил.

Пока не ясно, планирует ли Baidu выпускать обычные электрокары, или электрические беспилотники, хотя платформа Apollo (также Apolong), предназначенная именно для беспилотников, разрабатывается с 2015 года и компания вложила в нее миллиарды долларов с 2015 года, вместе с консорциумом из 130 других производителей, включая концерн Volkswagen, Ford Motor, BYD, Volvo и Geely.