Компанія Baidu є одним із найбільших світових IT-бізнесів і новим напрямком її діяльності стануть електрокари під власною маркою, виробництво яких буде налагоджено на потужностях автогіганта Geely.

Основою для електрокарів Baidu стане нова модульна архітектура Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), до якої цифровий гігант додасть власні розробки: операційну систему DuerOS, автономну платформу Apollo, картографічний сервіс Baidu Maps та інші.

Також цікаво: У Саудівській Аравії будують місто електрокарів: фото, відео

Дочірня компанія для випуску електрокарів поки не має назви, але Baidu повідомляє, що вона отримає “повний портфель технологій Baidu” і втілить “восьмирічний досвід в області інтелектуального транспорту”. У свою чергу, Geely надасть архітектуру SEA і візьме на себе все виробництво.

Платформа Geely SEA призначена для електрокарів і буде використовуватись для виробництва седанів, кросоверів, мінівенів, субкомпактних сітікарів, спорткарів і легких комерційних машин. Крім того, платформа готова до роботи з повноцінним автопілотом, має акумулятори з ресурсом від 200 тисяч до 2 мільйонів кілометрів, які забезпечать пробіг у 700 кілометрів на одному заряді. Також акумулятори будуть здатні відновлювати заряд для пробігу у 120 кілометрів за 5 хвилин. Платформа може бути носієм силових агрегатів потужністю до 635 кінських сил.

Наразі не ясно, чи планує Baidu випускати звичайні електрокари, чи електричні безпілотники, хоча платформа Apollo (також Apolong), призначена саме для безпілотників, розробляється з 2015 року і компанія вклала у неї мільярди доларів з 2015 року, разом з консорціумом зі 130 інших виробників, включаючи концерн Volkswagen, Ford Motor, BYD, Volvo та Geely.