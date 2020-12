В последние годы технические гиганты все больше интересуются автомобильным рынком. Пока Apple все еще работает над проектом Titan, который должен принести долгожданный Apple Car, другие, включая Google и Amazon, занимаются разработкой программного обеспечения и услуг для умных машин.

Китайский технологический гигант Baidu имеет амбициозные планы, с которыми она обратилась к нескольким местным производителям автомобилей, пытаясь найти партнера, который бы помог построить электромобиль под собственным брендом.

Сейчас неясно, Baidu стремится выпустить беспилотный автомобиль, или обычный электрокар. Уже сейчас у "китайского Гугла" связь с автомобилестроением, через стартап Apollo, который разрабатывает технологии, работающие на основе искусственного интеллекта, для других компаний, таких как Volkswagen и Toyota.

Кроме того, "Байду" является главным инвестором стартапа Go Robotaxi – автономной службы такси, которая сейчас работает в Китае. Следовательно, теоретически у Baidu есть почти все, что нужно для начала производства самоуправляемого автомобиля, за исключением производственных мощностей.

Reuters сообщает, что китайская технологическая фирма уже провела предварительные переговоры с Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd и Hongqi China FAW Group Corp Ltd. Из них только GAC подтвердил, что вел переговоры о возможном партнерстве с Baidu, но не предоставил никаких подробностей по этому поводу.

Фото: Baibu Apolli Go Robotaxi / iot-automotive.news