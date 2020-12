В останні роки технічні гіганти дедалі більше цікавляться автомобільним ринком. Поки Apple все ще працює над проектом Titan, який повинен принести довгоочікуваний Apple Car, інші, включаючи Google та Amazon, займаються розробкою програмного забезпечення та послуг для розумних машин.

Китайський технологічний гігант Baidu має амбітні плани, з якими вона звернулася до кількох місцевих виробників автомобілів, намагаючись знайти партнера, який би допоміг побудувати електромобіль під власним брендом.

Наразі неясно, чи Baidu прагне випустити безпілотний автомобіль, чи звичайний електрокар. Вже зараз у “китайського Гугла” є зв’язок з автомобілебудуванням, через стартап Apollo, який розробляє технології, що працюють на основі штучного інтелекту, для інших компаній, таких як Volkswagen та Toyota.

Крім того, “Байду” є головним інвестором стартапу Go Robotaxi – автономної служби таксі, яка зараз працює в Китаї. Отже, теоретично у Baidu є майже все, що потрібно для початку виробництва самокерованого автомобіля, за винятком виробничих потужностей.

Reuters повідомляє, що китайська технологічна фірма вже провела попередні перемовини з Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd та Hongqi China FAW Group Corp Ltd. З них лише GAC підтвердив, що проводив переговори про можливе партнерство з Baidu, але не надав жодних подробиць з цього приводу.

Фото: Baibu Apolli Go Robotaxi / iot-automotive.news