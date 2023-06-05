Китайский клон Lamborghini Urus встал на конвейер. Первые поставки начнутся в конце июня этого года.

Суббренд китайского Changan запустил производство клона Lamborghini Urus. Кроссовер Shenlan S7 встал на конвейер города Нанкин в конце мая, пишет Car News China.

Автомобиль, в котором угадываются мотивы облика Urus, будут предлагаться в трех версиях: в виде последовательного гибрида и электрокара, а также с установкой, работающей на водородных топливных элементах. Предварительная стоимость – от 169 900 до 239 900 юаней, что равняется примерно 24-34 тысячам долларов. Для справки: подлинник стоит в десять раз дороже.

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Shenlan S7 – вторая модель суббренда, запущенного Changan в партнерстве с производителем батарей CATL и техногигантом Huawei. Первым стал лифтбек SL03, с которым кроссовер разделил платформу, а вместе с ней – шасси, стиль оформления экстерьера и салон.

В длину S7 достигает 4750 мм, в ширину – 1930 мм, а в высоту – 1625 мм при колесной базе 2900 мм. У него безрамочная дверь со скрытыми дверными ручками, двухслойное стекло для лучшей шумоизоляции и 21-дюймовые колесные диски. Также он может похвастаться поразительным коэффициентом аэродинамического сопротивления – 0,258 Cd. В салоне установлены 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей на чипе Qualcomm Snapdragon и «антигравитационные» кресла.

Чисто электрический вариант приводится в движение 218 или 258-сильным мотором и проезжает 520-620 километров на одной зарядке (по устаревшему циклу CTLC). Гибридный S7 получил 1,5-литровый атмосферник на 95 сил, играющий роль генератора, и основной электромотор мощностью 238 сил. Запас хода по электричеству — 121 или 200 километров в зависимости от емкости батареи. Также заявлена водородная версия, но о ней подробностей пока нет.

На китайском рынке Shenlan S7 следует конкурировать с BYD Song Plus DM-i и Haval Xiaolong Max с похожими ценниками. Также он может претендовать на часть аудитории Tesla Model Y – первого электрокара, ставшего самым популярным автомобилем в мире.