Китайський клон Lamborghini Urus, який коштує вдесятеро дешевше за оригінал, став на конвеєр. Перші поставки розпочнуться наприкінці червня цього року.

Суббренд китайського Changan запустив виробництво клону Lamborghini Urus. Кросовер Shenlan S7 став на конвеєр міста Нанкін наприкінці травня, пише Car News China

Автомобіль, в якому вгадуються мотиви зовнішності Urus, пропонуватимуть у трьох версіях: у вигляді послідовного гібрида та електрокара, а також з установкою, що працює на водневих паливних елементах. Попередня вартість - від 169 900 до 239 900 юанів, що дорівнює приблизно 24-34 тисячі доларів. Для довідки: новий Lamborghini Urus коштує рівно вдесятеро дорожче.

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Shenlan S7 – друга модель суббренду, запущеного Changan у партнерстві з виробником батарей CATL та техногігантом Huawei. Першим став ліфтбек SL03, з яким кросовер розділив платформу, а разом із нею шасі, стиль оформлення екстер'єру та салон.

У довжину S7 досягає 4750 мм, в ширину – 1930 мм, а у висоту - 1625 мм при колісній базі 2900 мм. У нього безрамкові двері зі схованими дверними ручками, двошарове скло для кращої шумоізоляції та 21-дюймові колісні диски. Також він може похвалитися вражаючим коефіцієнтом аеродинамічного опору – 0,258 Cd. У салоні встановлені 12,3-дюймовий дисплей мультимедіа на чіпі Qualcomm Snapdragon та «антигравітаційні» крісла.

Суто електричний варіант приводиться в рух 218 або 258-сильним мотором і проїжджає 520-620 кілометрів на одній зарядці (за застарілим циклом CTLC). Гібридний S7 отримав 1,5-літровий «атмосферник» на 95 сил, що грає роль генератора, та основний електромотор потужністю 238 сил. Запас ходу електрикою — 121 чи 200 кілометрів залежно від ємності батареї. Також заявлено водневу версію, але про неї подробиць поки немає.

На китайському ринку Shenlan S7 буде конкурувати з BYD Song Plus DM-i та Haval Xiaolong Max зі схожими цінниками. Також він може претендувати на частину аудиторії Tesla Model Y - першого електрокара, що став найпопулярнішим автомобілем у світі.