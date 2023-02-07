Lamborghini Urus PHEV тестують в Арктиці, випробовуючи здатність працювати в холодну погоду. Позашляховик матиме гібридну силову установку від Porsche.

Lamborghini випробовує гібридну версію Urus у холодному кліматі. На нових шпигунських знімках тестовий автомобіль Urus PHEV переконується, що зимова погода не стане проблемою для електрифікованого суперпозашляховика.

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І якщо чутки про трансмісію правдиві, серйозних сюрпризів бути не повинно. Наші джерела вважають, що Lamborghini запозичить гібридні технології від Porsche, зокрема 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом і електродвигун від Panamera Turbo S E-Hybrid. Якщо двигун Porsche у Lamborghini звучить дещо дивно, то знайте, що це не чиста заміна. У той час як Porsche пропонує 690 кінських сил з цією силовою установкою, Lamborghini може налаштувати її, щоб досягти 820 к.с. у максимальній комплектації. Буде і менш потужний варіант, близько 675 к.с.

820 к.с. — це, очевидно, значне збільшення порівняно з Panamera Turbo S E-Hybrid. Однак варто зазначити, що навіть малопотужний Urus PHEV затьмарить Urus Performante і стане новим флагманським позашляховиком Lamborghini. Звичайно, гібридна трансмісія також додасть ваги і без того важкому позашляховику. Належне керування цією вагою – на асфальті чи снігу – є частиною процесу тестування.

Механічні оновлення — не єдині зміни, приховані під щільним камуфляжним покриттям цього тестового автомобіля. Щоб допомогти Urus PHEV виділятися з-поміж інших, він має спеціальну передню панель зі зміненими нижніми вентиляційними отворами. Вгорі цей прототип також має інші фари та трохи інший капот. Нам важко побачити будь-які зміни з боків або ззаду. Можливі невеликі оновлення задньої панелі, зокрема, щодо дифузора.

Коли ж Lamborghini випустить гібрид Urus, що підключається до мережі? Чутки про цю модель з’явилися ще в 2021 році, а з 2022 року ми періодично спостерігали прототипи. Оскільки спостереження стають все більш частими, ми можемо побачити прем’єру десь у першій половині цього року.