Lamborghini Urus PHEV тестируется в Арктике, испытывая способность работать в холодную погоду. Внедорожник будет иметь гибридную силовую установку от Porsche.

Lamborghini испытывает гибридную версию Urus в холодном климате. На новых шпионских снимках тестовый автомобиль Urus PHEV убеждается, что зимняя погода не станет проблемой для электрифицированного супервнедорожника.

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И если слухи о трансмиссии правдивы, серьезных сюрпризов быть не должно. Наши источники считают, что Lamborghini позаимствует гибридные технологии у Porsche, в том числе 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и электродвигатель от Panamera Turbo S E-Hybrid. Если двигатель Porsche в Lamborghini звучит несколько святотатно, будьте смелы, зная, что это не просто чистая замена. В то время как Porsche предлагает 690 лошадиных сил с этой силовой установкой, Lamborghini может настроить ее для достижения 820 л.с. в максимальной комплектации. Будет и менее мощный вариант, около 675 л.

820 л.с. — это, по-видимому, значительное увеличение по сравнению с Panamera Turbo S E-Hybrid. Однако стоит отметить, что даже маломощный Urus PHEV затмит Urus Performante и станет новым флагманским внедорожником Lamborghini. Конечно, гибридная трансмиссия также прибавит весу и без того тяжелому внедорожнику. Надлежащее управление этим весом – будь то на асфальте или снегу – является частью процесса тестирования.

Механические обновления – не единственные изменения, скрытые под плотным камуфляжным покрытием этого тестового автомобиля. Чтобы помочь Urus PHEV выделяться из других, он имеет специальную переднюю панель с измененными нижними вентиляционными отверстиями. Вверху этот прототип имеет другие фары и немного другой капот. Нам трудно увидеть какие-либо изменения по бокам или сзади. Возможны небольшие обновления задней панели, в частности относительно диффузора.

Когда Lamborghini же выпустит подключаемый к сети гибрид Urus? Слухи об этой модели появились еще в 2021 году, а с 2022 мы периодически наблюдали прототипы. Поскольку наблюдения становятся все более частыми, мы можем увидеть открытие где-то в первой половине этого года.