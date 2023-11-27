Правда, он выполняет команды только на китайском языке.

Внедорожник M-Hero или Mengshi, что примерно переводится как "свирепый воин", показали в прошлом году, но только в апреле 2023-го он получил разрешение китайских властей на производство. А недавно Dongfeng 917 получил в качестве дополнительного оборудования еще и настоящий дрон, который стоит 14 000 долларов. Им можно управлять голосом из салона автомобиля.

Есть еще одна фишка, которую стоит упомянуть: "свирепый воин" имеет переключатель задней системы рулевого управления, что дает внедорожнику возможность двигаться так называемым крабовым ходом, то есть не прямо, а по диагонали.

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Эксперты отмечают, что внешне 917-й выглядит так, будто его нарезали кухонным ножом – кузов не имеет ни одного плавного изгиба. Черное матовое покрытие и крепкий бампер делают его похожим на военную машину.

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Кузов внедорожника закреплен на раме. На китайском рынке M-Hero имеет два варианта трансмиссии. Существует полностью электрическая версия с четырьмя электродвигателями и мощной батареей NMC на 140 киловатт-часов. Здесь полный привод с суммарным потенциалом 800 кВт/1088 л.с. Запас хода рассчитан на дальность 505 км.

Автомобиль также может быть гибридным с удлинителем запаса хода: для этого использует 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом в качестве генератора. Он питает аккумуляторную батарею емкостью 66 кВт⋅ч и три электродвигателя системной мощностью 816 лошадиных сил. Этого достаточно для разгона до сотни за шесть секунд.

Все это удивительные цифры, но они ничто по сравнению со стандартным и дополнительным оборудованием 917-го. Для начала машина имеет внутренние ручки дверей, которые напоминают пистолет Desert Eagle.

Два рычага на центральной консоли похожи на дроссельные заслонки самолета и управляют трансмиссией автомобиля и режимами вождения.

На панели приборов есть три экрана – цифровая панель приборов, экран навигации и экран информационно-развлекательной системы для пассажиров. Ну а про дрон мы уже говорили. Неизвестно только, для чего нужно запускать – разве что для того, чтобы увидеть пробки на много километров впереди себя.