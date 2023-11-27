Щоправда, він виконує команди лише китайською мовою.

Позашляховик M-Hero або Mengshi, що приблизно перекладається як "запеклий воїн", показали торік, але тільки у квітні 2023-го він отримав дозвіл китайської влади на виробництво. А нещодавно Dongfeng 917 отримав в якості додаткового обладнання ще й справжній дрон, який коштує 14 000 доларів. Ним можна керувати голосом з салону автомобіля.

Є ще одна фішка, яку варто згадати: "запеклий воїн" має перемикач задньої системи рульового управління, що дає позашляховику можливість рухатися так званим крабовим ходом, тобто не прямо, а по діагоналі.

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Експерти зазначають, що зовні 917-й виглядає так, ніби його нарізали кухонним ножем – кузов немає жодного плавного вигину. Чорне матове покриття та міцний бампер роблять його схожим на військову машину.

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Кузов позашляховика закріплений на рамі. На китайському ринку M-Hero має два варіанти трансмісії. Існує повністю електрична версія з чотирма електродвигунами та потужною батареєю NMC на 140 кіловат-годин. Тут повний привід з сумарнім потенціалом 800 кВт/1088 к.с. Запас ходу розрахований на дальність 505 км.

Автомобіль також може бути гібридним з подовжувачем запасу ходу: для цього використовує 1,5-літровий двигун з турбонаддувом як генератор. Він живить акумуляторну батарею ємністю 66 кВт/год і три електродвигуни системною потужністю 816 кінських сил. Цього достатньо для розгону до сотні за шість секунд.

Все це дивовижні цифри, але вони ніщо в порівнянні зі стандартним і додатковим обладнанням 917-го. Для початку машина має внутрішні ручки дверей, які нагадують пістолет Desert Eagle.

Два важелі на центральній консолі схожі на дросельні заслінки літака та керують трансмісією автомобіля і режимами водіння.

На панелі приладів є три екрани – цифрова панель приладів, екран навігації та екран інформаційно-розважальної системи для пасажирів. Ну а про дрон ми вже казали. Невідомо тільки, для чого потрібно запускати – хіба що для того, щоб побачити затори на багато кілометрів попереду себе.