Китайская премия "Автомобиль года 2022" (Xuanyuan Award) назвала двух победителей.

В этом году экспертное жюри китайского конкурса в очередной раз не смогло предоставить преимущество одному авто, поэтому выбрали сразу два. Оба известны только на внутреннем рынке, но их характеристики впечатляют. Это электрический кроссовер HiPhi X и бюджетный седан GAC Empow.

Сначала эксперты выбирали из 75 автомобилей, из них 20 вышли в финал. Среди факторов выбора победителей были такие характеристики, как качество, динамика, комфорт, удобство мультимедийной системы, работа электронных ассистентов.

В Украине продолжается конкурс Автомобиль года 2022

Один из победителей – электрический кроссовер HiPhi X. Эксперты пришли к выводу, что HiPhi X задает новые стандарты в автомобилестроении.

Он дорог не только для Китая – его стоимость составляет 570 – 800 тысяч юаней (2,5 – 3,4 млн грн). У него два электромотора общей мощностью 598 лошадиных сил, что обеспечивают разгон с места до 100 километров в час за 3,6 секунды. На одном заряде батареи емкостью 96 киловатт-часов электрокар проезжает 644 километра.

Кроссовер HiPhi X имеет аж шесть дверей, две из которых открываются вверх, салон с множеством экранов и “дружеской” электроникой.

В то же время другой победитель GAC Trumpchi Empow – доступный седан ценой в 370 тыс грн.

Эксперты считают седан GAC отличным выбором для молодых покупателей, находящихся в поиске первого автомобиля. Он продается в Китае с полуторалитровым бензиновым турбомотором, который развивает 177 лошадиных сил и сочетается с “роботом” с двумя мокрыми сцеплениями. У Empow качественный салон, неплохая динамика и продуманная информационно-развлекательная система с двумя 10-дюймовыми экранами.

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Кроме HiPhi X и GAC Empow, жюри отметило еще восемь автомобилей: Citroen C5 X, электрический кроссовер GAC Aion V Plus, Geely Xingyue L, минивэн Hyundai Custo, Lynk & Co 09, электрический кроссовер Tesla Model Y, а также Voyah Free и электрический Xpeng P5.