Китайська премія "Автомобіль року 2022" (Xuanyuan Award) назвала два переможці.

Цього року експертне журі китайського конкурсу вкотре не змогло надати перевагу одному авто, тому вибрали одразу два. Обидві відомі лише на внутрішньому ринку, але їх характеристики вражають. Це електричний кросовер HiPhi X та бюджетний седан GAC Empow.

Спочатку експерти обирали з-поміж 75 автомобілів, з них 20 вийшли у фінал. Серед факторів вибору переможців були такі характеристики, як якість, динаміка, комфорт, зручність мультимедійної системи, робота електронних асистентів.

В Україні триває конкурс Автомобіль року 2022

Один з переможців – електричний кросовер HiPhi X. Експерти дійшли висновку, що HiPhi X задає нові стандарти в автомобілебудуванні.

Він дорогий не лише для Китаю – його вартість становить 570 - 800 тисяч юанів (2,5 - 3,4 млн грн). У нього два електромотори загальною потужністю 598 кінських сил, що забезпечують розгін з місця до 100 кілометрів на годину за 3,6 секунди. На одному заряді батареї ємністю 96 кіловат-годин електрокар проїжджає 644 кілометри.

Кросовер HiPhi X має аж шість дверей, дві з яких відкриваються вгору, салон з безліччю екранів та "дружня" електроніка.

Натомість інший переможець GAC Trumpchi Empow – доступний седан ціною у 370 тис грн.

Експерти вважають седан GAC чудовим вибором для молодих покупців, які перебувають у пошуку першого автомобіля. Він продається в Китаї з півторалітровим бензиновим турбомотором, який розвиває 177 кінських сил та поєднується з "роботом" із двома мокрими зчепленнями. У Empow якісний салон, непогана динаміка та продумана інформаційно-розважальна система з двома 10-дюймовими екранами.

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Крім HiPhi X та GAC Empow, журі відзначило ще вісім автомобілів: Citroen C5 X, електричний кросовер GAC Aion V Plus, Geely Xingyue L, мінівен Hyundai Custo, Lynk & Co 09, електричний кросовер Tesla Model Y, а також Voyah Free та електричний Xpeng P5.