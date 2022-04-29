Уничтоженные авто со всего города вывозят на несколько стоянок. Машины, которые пострадали меньше других, владельцы понемногу забирают.

Журналисту Авто24 пришлось побывать на одном из таких кладбищ. Впечатление очень тяжелое, особенно когда понимаешь, что таких кладбищ огромное количество в половине нашей страны.

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На стоянку в Ирпене завезли несколько сотен автомобилей. Сожженные просто складывали в большую кучу. Пострадавшие меньше расставляли в ряды. Многие владельцы нашли свои на таких стоянках. Некоторые уже забрали оттуда.

При нас забирали старенькую Opel Ascona 1986 года выпуска. Ее владелец приобрел за несколько недель до войны. Во время захвата Ирпеня был вынужден уехать с родными на другой машине, а старушка Ascona осталась. Заднюю часть старого опеля переехал БТР и теперь восстанавливать этот автомобиль нет смысла. То, что осталось, отдали на разборку за несколько сотен долларов.