Знищені авто з усього міста вивозять на декілька стоянок. Машини, які постраждали менше за інших власники потроху забирають.

Журналісту Авто24 довелось побувати на одному з таких кладовищ. Враження дуже важке, особливо коли розумієш шо таких кладовищ величезна кількість у половині нашої країни.

Читайте також: Кінець нульовому розмитненню: в парламенті зареєстровано "скасувальний" законопроєкт

На стоянку в Ірпені завезли кілька сотень автомобілів. Спалені просто складали у велику купу. Ті що постраждали менше розставляли в ряди. Багато хто з власників знайшов свої на таких стоянках. Деякі вже забрали звідти.

При нас забирали стареньку Opel Ascona 1986 року випуску. Її власник придбав за кілька тижнів до війни. Під час захоплення Ірпеня був змушений виїхати з рідними на іншій машині, а старенька Ascona лишилась. Задню частину старого опеля переїхав БТР і тепер відновлювати цей автомобіль немає сенсу. Те що залишилось віддали на розбирання за кілька сотень доларів.

Офіційні джерела кажуть що з час війни вже знищено понад 200 тисяч автомобілів. Але ж військові дії продовжуються і кожен день кількість спалених та понівечених авто збільшується дуже швидкими темпами. І тривати це буде аж до тих пір поки не буде досягнуто миру.