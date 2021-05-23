Тема о целесообразности или нецелесообразности глушения клапана EGR – вечная. У обоих решений есть свои преимущества и недостатки, а значит, в каждом отдельном случае стоит этот вопрос решать индивидуально.

Клапан EGR – часть системы, которая подает небольшое количество отработанных газов во впускной тракт двигателя. Такая система есть у всех двигателей экологического класса Евро-3 и выше. Причем используют ее как в бензиновых, так и в дизельных моторах.

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Самое распространенное мнение – что система EGR нужна только для улучшения экологических показателей. По сути она верна, но лишь отчасти, ведь EGR попутно позволяет решить и другие проблемы.

Из чего состоит и как работает

Основная функция системы – дозировано подавать отработанные газы во впускной тракт. На первый взгляд, это напоминает уринотерапию. Но наличие отработанных газов во впуске позволяет на определенных режимах работы двигателя снизить температуру в камере сгорания и значительно уменьшить выбросы оксидов азота (что важно для экологии).

Кроме, собственно, клапана EGR, в этой системе, как правило, есть теплообменник – деталь, которая охлаждает выхлопные газы с помощью охлаждающей жидкости двигателя. Также есть патрубки, которые это все соединяют, и электрическая или электровакуумная система, которая, собственно, и управляет клапаном.

Обычно в дизельных двигателях больше всего отработанных газов подается во впуск при работе на холостом ходу. В бензиновых – на низких и средних оборотах. Когда нагрузка на двигатель максимальная – клапан полностью закрывается.

Аргументы “не глушить”

Первый – экологический. У нас им принято пренебрегать, но на самом деле он важен, ведь трудно представить что-то более ценное за собственное здоровье и здоровье близких людей.

Второй – ресурсный. Если заглушить EGR на режимах минимальной нагрузки, температура в камере сгорания повысится. Это негативно повлияет на ресурс двигателя и приведет к более быстрому износу.

Третий аргумент связан со стоимостью работ. Сама "заглушка" очень простая, но после нее для нормальной работы двигателя нужно менять алгоритм работы системы впрыска и зажигания. Проще говоря “перепрошивать”. А это операция довольно дорогая. В большинстве случаев отремонтировать штатную систему дешевле.

Аргументы “глушить”

Если заглушка установлена вместе с “перепрошивкой”, можно получить прибавку мощности и экономичности. В таком случае многое зависит от исполнителя работ и его мастерства в части настройки двигателей.

На сильно изношенном или неисправном двигателе, чтобы продлить его “агонию”, глушение клапана EGR может привести к незначительным улучшениям – уменьшению дымности и незначительному повышению мощности. Но стоит помнить, что долго такой двигатель все равно не проездит.

Почему возникают мысли глушить EGR

Автомобилисты задумываются о глушении EGR, когда он начинает работать некорректно. Как правило, это бывает связано с неисправностью других систем и механизмов. Если во впускной тракт попадает моторное масло, например из изношенной турбины, или неисправной системы вентиляции картера, или вследствие изношенной цилиндропоршневой группы. В некоторых случаях неисправность клапана EGR может возникать из-за использования некачественного горючего или неисправности топливной системы.

Как правило, клапан EGR просто засоряется и в 90% случаев его достаточно просто прочистить и промыть – и он снова готов к работе. Но после такой прочистки стоит разобраться с причиной засорения. Ибо, как уже было сказано, выход из строя клапана EGR – следствие наличия других неисправностей двигателя.

Вывод Авто24

В подавляющем большинстве случаев глушить EGR нет смысла. Отремонтировать штатную систему дешевле и с точки зрения мгновенных затрат и с точки зрения ресурса двигателя. Но если вы желаете получить большую отдачу от автомобиля и пренебречь экологическими показателями и ресурсом – такая модернизация, вместе с “перепрошивкой”, может помочь.