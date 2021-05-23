Тема про доцільність або недоцільність глушіння клапану EGR – вічна. У обох рішень є свої переваги та недоліки, а отже в кожному окремому випадку варто це питання вирішувати індивідуально.

Клапан EGR – частина системи, яка подає невелику кількість відпрацьованих газів у впускний тракт двигуна. Така система є в усіх двигунів екологічного класу Євро-3 та вище. Причому використовують її як в бензинових, так і в дизельних моторах.

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Найпоширеніша думка, що система EGR потрібна лише для покращення екологічних показників. По суті вона вірна, але лише частково, адже EGR попутно дозволяє вирішити й інші проблеми.

З чого складається та як працює

Основна функція системи – дозовано подавати відпрацьовані гази у впускний тракт. На перший погляд, це нагадує уринотерапію. Але наявність відпрацьованих газів у впуску дозволяє на певних режимах роботи двигуна знизити температуру у камері згоряння і значно зменшити викиди оксидів азоту (що важливо для екології).

Окрім, власне, клапана EGR, у цій системі як правило є теплообмінник – деталь, яка охолоджує вихлопні гази за допомогою охолоджуючої рідини двигуна. Також є патрубки, які це з’єднують і електрична або електровакуумна система, яка власне і керує клапаном.

Зазвичай у дизельних двигунів найбільше відпрацьованих газів подається у впуск при роботі на холостому ходу. У бензинових – на низьких та середніх обертах. Коли навантаження на двигун максимальне – клапан повністю закривається.

Аргументи “не глушити”

Перший – екологічний. У нас ним заведено нехтувати, але насправді він важливий, адже важко уявити щось більш цінне за власне здоров’я та здоров’я близьких людей.

Другий – ресурсний. Якщо заглушити EGR, на режимах мінімального навантаження температура в камері згоряння підвищиться. Це негативно вплине на ресурс двигуна і призведе до більш швидкого зносу.

Третій аргумент пов’язаний з вартістю операції глушіння. Сама “заглушка” дуже проста, але після неї для нормальної роботи двигуна потрібно міняти алгоритм роботи системи впорскування та запалення. Простіше кажучи “перепрошивати”. А це операція досить дорога. У більшості випадків відремонтувати штатну систему дешевше.

Аргументи “глушити”

Якщо заглушка встановлена разом з “перепрошивкою”, можна отримати прибавку потужності та економічності. В такому випадку багато залежить від виконавця робіт і його майстерності у частині налаштування двигунів.

На сильно зношеному або несправному двигуні, аби продовжити його “агонію”, глушіння клапану EGR може призвести до незначних покращень – зменшенню димності та незначному підвищенню потужності. Але варто пам’ятати, що довго такий двигун усе одно не проїздить.

Чому виникають думки глушити EGR

Автомобілісти задумуються про глушіння EGR, коли він починає працювати некоректно. Як правило, це буває пов’язано з несправністю інших систем та механізмів. Якщо у впускний тракт потрапляє моторне мастило, наприклад зі зношеної турбіни або несправної системи вентиляції картеру, або внаслідок зношеної циліндропоршенвої групи. У деяких випадках несправність клапану EGR може виникати через використання неякісного пального або несправності паливної системи.

Як правило, клапан EGR просто засмічується й у 90% випадків його достатнього просто прочистити та промити – так він знову готовий до роботи. Але після такої прочистки варто розібратись з причиною засмічення. Бо, як вже було сказано, вихід з ладу клапана EGR – наслідок наявності інших несправностей двигуна.

Висновок Авто24

У переважній більшості випадків глушити EGR немає сенсу. Відремонтувати штатну систему дешевше і з точки зору миттєвих витрат, і з точки зору ресурсу двигуна. Але якщо ви бажаєте отримати від автомобіля більшу віддачу і знехтувати екологічними показниками та ресурсом – така модернізація, разом з “перепрошивкою”, може допомогти.