Мэр Киева Виталий Кличко обещает сделать все возможное для того, чтобы открыть автосообщение новым участком Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской.

К концу этого года может быть открыто автосообщение по новому участку Большой Кольцевой от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской и с транспортной развязкой на улице Богатырской.

Читайте также: Деньги уже есть: когда начнут строить новую кольцевую дорогу вокруг Киева

"Строительство этого объекта планировали еще в 2008 году. И только мы нашли возможности и начали его строить. Подрядчики заверили меня, что до конца этого года мы сможем открыть этот важный объект и транспортное сообщение по нему. Потому что мы понимаем, что без развития автодорог вокруг многомиллионного города, мы не решим проблемы большой нагрузки на дороги в столице. Представьте, только за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых авто. Что негативно сказывается на трафике и экологической ситуации в городе. И большая часть этого транспорта – транзитная", – сообщил Виталий Кличко.

В планах – достроить путепровод над железнодорожным переездом и путепровод над улицей Богатырской и съезды с него. Также на объекте проложат все необходимые инженерные коммуникации. Построят большой подземный пешеходный переход. Установят и большой шумозащитный экран, чтобы жители близлежащих домов не испытывали дискомфорта.