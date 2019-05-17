Британский бренд Bentley выпустил книгу ограниченным тиражом, которую оценил в 200 тысяч фунтов стерлингов.

Книга имеет название Bentley Centenary Opus и напечатана в честь 100-летнего юбилея британской компании. В зависимости от исполнения, отделки и тиража книга имеет разную стоимость.

В альманахе рассказывается об истории создания, победах в гонках, культовых моделях и личностях, которые стали эпохальными для бренда за века существования. Есть раздел, посвященный будущему бренда: развитию технологий и сохранению ценностей компании.

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Самый дешевый вариант исторической книги, который называется Centenary Edition, стоит всего 3000 фунтов стерлингов. У него кожаная обложка (четыре цвета на выбор), а тираж – 500 экземпляров.

Вариант в алюминиевом чехле, с частью покрышки победителя "Ле-мана" 2003 года и 56 акварельными рисунками на шелке оценен в 12 500 фунтов. Таких сделают 100 штук.

Самый дорогой вариант книги, который стоит 200 тысяч фунтов стерлингов (около 230 тысяч долларов) – 100 Carat Edition. Их будет выпущено всего семь экземпляров, фолиант украсят бриллиантами общей массой 100 карат и логотипом Bentley из белого золота или платины.

Интересно, что стоимость самой дорогой коллекционной версии превышает цену большинства автомобилей Bentley.

Напомним, кто такие коллекционеры раритетов.