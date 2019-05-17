Британський бренд Bentley випустив книгу обмеженим тиражом, які оцінив в 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Книга має назву Bentley Centenary Opus та надрукована в честь 100-літнього ювілею британської компанії. В залежності від виконання, оздоблення та тиражу книга має різну вартість.

В альманахові розповідається про історію створення, перемоги в перегонах, культові моделі та особистості, які стали епохальними для бренду за століття існування. Є розділ, присвячений майбутньому бренду: розвитку технологій та збереженню цінностей компанії.

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Найдешевший варіант історичної книги, який називається Centenary Edition, коштує всього 3000 фунтів стерлінгів. В нього шкіряна обкладинка (чотири кольори на вибір), а наклад – 500 екземплярів.

Варіант в алюмінієвому чохлі, з частиною покришки переможця "Ле-ману" 2003 року та 56 акварельними малюнками на шовку оцінений в 12 500 фунтів. Таких зроблять 100 штук.

Найдорожчий варіант книги, який коштує 200 000 фунтів стерлінгів (близько 230 тисяч доларів) - 100 Carat Edition. Їх буде випущено всього сім примірників, фолінт прикрасять діамантами загальною масою 100 карат та логотипом Bentley з білого золота чи платини.

Цікаво, що вартість найдорожчої колекційної версії перевищує ціну більшості автомобілів Bentley.

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