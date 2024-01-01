Škoda обновила компактный хэтчбек Scala

Škoda Scala обновили и внесли несколько незначительных изменений в дизайн, чтобы сделать внешний вид более динамичным. Есть и технические обновления.

Читайте также: Стало известно, когда новая Škoda Superb появится в Украине

Светодиодные полосы дневных ходовых огней теперь разделены на две секции, создавая более четкую световую подпись для автомобиля. Помимо изменений дизайна, есть также технические нововведения. Scala теперь может иметь светодиодные матричные фары.

Технические инновации есть и в салоне: виртуальная панель приборов теперь является стандартной. Другие технические преимущества включают возможность подключения смартфона и беспроводное зарядное устройство с функцией охлаждения.