Укр
Ру

Škoda обновила компактный хэтчбек Scala

Обновленная Škoda Scala может похвастаться не только внешними изменениями.
Škoda обновила Scala - Auto24

Онавлена Škoda Scala

Евгений Гудущан
logo11 июня, 19:40
logo0
logo0 мин

Škoda Scala обновили и внесли несколько незначительных изменений в дизайн, чтобы сделать внешний вид более динамичным. Есть и технические обновления.

Читайте также: Стало известно, когда новая Škoda Superb появится в Украине

Светодиодные полосы дневных ходовых огней теперь разделены на две секции, создавая более четкую световую подпись для автомобиля. Помимо изменений дизайна, есть также технические нововведения. Scala теперь может иметь светодиодные матричные фары.

Технические инновации есть и в салоне: виртуальная панель приборов теперь является стандартной. Другие технические преимущества включают возможность подключения смартфона и беспроводное зарядное устройство с функцией охлаждения.

#Фото #Автособытие #Видео #Skoda #Новости

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ:

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ 3 НОВОСТИ