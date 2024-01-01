Škoda оновила компактний хетчбек Scala

Škoda Scala оновили та внесли кілька незначних змін у дизайн, щоб зробити зовнішній вигляд більш динамічним. Є і технічні оновлення.

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Світлодіодні смуги денних ходових вогнів тепер розділені на дві секції, створюючи чіткіший світловий підпис для автомобіля. Крім змін дизайну, є також технічні нововведення. Scala тепер може мати світлодіодні матричні фари.

Технічні інновації є й у салоні: віртуальна панель приладів тепер є стандартною. Інші технічні переваги включають можливість підключення смартфона та бездротовий зарядний пристрій із функцією охолодження.