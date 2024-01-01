Škoda поделилась тизерным изображением нового электрического Elroq

Электрокроссовер основан на платформе MEB и является представителем линейки из шести новых электромобилей, которые Škoda представит до 2027 года. Автопроизводитель сообщил, что Elroq получил новый язык дизайна под названием Modern Solid.

Читайте также: Škoda тестирует новый электрический кроссовер Elroq

Самым заметным изменением является новая решетка радиатора Tech-Deck, которая является современной вариацией традиционной решетки Škoda. Подобную решетку имеет также концепт Vision 7S, который представили в 2022 году.

Кроме решетки, модель получила более круглую переднюю часть и разделенную оптику. Также новой деталью на всех будущих Škoda, начиная с Elroq, станет название бренда на капоте, подобная той, что имеют модели Range Rover.

Также интересно: Стартовали продажи новой Škoda Octavia 2024

Новый Škoda Elroq должен дебютировать осенью 2024 года. Он является самым маленьким из 6 будущих электромобилей бренда и по габаритам будет напоминать бензиновый Karoq. Вероятно, после дебюта Elroq, чешский автопроизводитель также представит обновленные Enyaq и Enyaq Coupe, которые сейчас являются единственными электрическими моделями бренда.