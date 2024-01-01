Škoda поділилась першим зображенням нового електричного Elroq

Електрокросовер засновано на платформі MEB і він є представником лінійки з шести нових електромобілів, які Škoda презентує до 2027 року. Автовиробник повідомив, що Elroq отримав нову мову дизайну під назвою Modern Solid.

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Найпомітнішою зміною є нова решітка радіатора Tech-Deck, яка є сучасною варіацією традиційної решітки Škoda. Подібну решітку має також концепт Vision 7S, який представили в 2022 році.

Окрім решітки, модель отримала більш круглу передню частину й розділену оптику. Також новою деталлю на всіх майбутніх Škoda, починаючи з Elroq, стане назва бренду на капоті, подібна до тієї, що мають моделі Range Rover.

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Новий Škoda Elroq має дебютувати восени 2024 році. Він найменший з 6 майбутніх електромобілів бренду й за габаритами нагадуватиме бензиновий Karoq. Ймовірно, після дебюту Elroq, чеський автовиробник також презентує оновлені Enyaq та Enyaq Coupe, які наразі є єдиними електричними моделями бренду.