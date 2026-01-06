Škoda показала новый универсал прямо на дороге: видео

Вместо статической демонстрации под искусственным освещением компания показала автомобиль в реальных условиях - на дороге и под естественным солнечным светом. Такой подход позволил полнее раскрыть дизайн, пропорции и инновационные решения концепта, который очерчивает будущее универсалов бренда.

Универсалы традиционно остаются важным сегментом для Škoda. За десятилетия компания реализовала миллионы таких автомобилей, и Vision O демонстрирует стратегический вектор развития этого направления. Концепт сочетает эмоциональный дизайн с практичностью, что является характерной чертой марки.

Внешне Vision O отличается чистыми линиями и выверенными пропорциями. Новая решетка радиатора Tech-Loop, которая стала эволюцией Tech-Deck Face, акцентирует технологичность автомобиля и формирует узнаваемый фронтальный образ. Плавно наклонная линия крыши и оптимизированные поверхности кузова направлены на уменьшение аэродинамического сопротивления - один из ключевых приоритетов дизайнеров и инженеров при создании концепта.

Особое внимание в Škoda уделили интерьеру. Естественное освещение подчеркивает ощущение простора и нетрадиционные решения, в частности подголовники из инновационного материала. Центральным элементом салона стал новый пользовательский интерфейс с горизонтальным дисплеем, расположенным вдоль нижнего края лобового стекла. Органы управления сочетают сенсорные поверхности, экраны и физические элементы, которые должны обеспечить интуитивное взаимодействие водителя с автомобилем. Систему дополняет голосовой ассистент Laura на базе искусственного интеллекта.

Во время движения Vision O демонстрирует ориентацию на комфорт и тишину, что подчеркивает его универсальность. Концепт позиционируется как автомобиль, пригодный как для семейных путешествий, так и для деловых поездок, сочетая пространство, стиль и технологичность.

Показ Vision O в динамике свидетельствует о стремлении Škoda не просто экспериментировать с дизайном, а проверять будущие решения в реальных условиях. Концепт становится не только дизайнерским заявлением, но и практическим видением того, какими могут быть универсалы бренда в ближайшие годы.