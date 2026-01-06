Škoda показала новий універсал прямо на дорозі: відео

Замість статичної демонстрації під штучним освітленням компанія показала автомобіль у реальних умовах — на дорозі та під природним сонячним світлом. Такий підхід дозволив повніше розкрити дизайн, пропорції та інноваційні рішення концепту, який окреслює майбутнє універсалів бренду.

Універсали традиційно залишаються важливим сегментом для Škoda. За десятиліття компанія реалізувала мільйони таких автомобілів, і Vision O демонструє стратегічний вектор розвитку цього напряму. Концепт поєднує емоційний дизайн із практичністю, що є характерною рисою марки.

Зовні Vision O вирізняється чистими лініями та вивіреними пропорціями. Нова решітка радіатора Tech-Loop, яка стала еволюцією Tech-Deck Face, акцентує технологічність автомобіля та формує впізнаваний фронтальний образ. Плавно похила лінія даху та оптимізовані поверхні кузова спрямовані на зменшення аеродинамічного опору — один із ключових пріоритетів дизайнерів і інженерів під час створення концепту.

Особливу увагу в Škoda приділили інтер’єру. Природне освітлення підкреслює відчуття простору та нетрадиційні рішення, зокрема підголівники з інноваційного матеріалу. Центральним елементом салону став новий користувацький інтерфейс із горизонтальним дисплеєм, розташованим уздовж нижнього краю лобового скла. Органи керування поєднують сенсорні поверхні, екрани та фізичні елементи, що мають забезпечити інтуїтивну взаємодію водія з автомобілем. Систему доповнює голосовий асистент Laura на базі штучного інтелекту.

Під час руху Vision O демонструє орієнтацію на комфорт і тишу, що підкреслює його універсальність. Концепт позиціонується як автомобіль, придатний як для сімейних подорожей, так і для ділових поїздок, поєднуючи простір, стиль та технологічність.

Показ Vision O в динаміці свідчить про прагнення Škoda не просто експериментувати з дизайном, а перевіряти майбутні рішення в реальних умовах. Концепт стає не лише дизайнерською заявою, а й практичним баченням того, якими можуть бути універсали бренду в найближчі роки.