Чеська поліція отримала 352 новеньких Škoda Kodiaq RS

Стандартні Škoda Kodiaq RS Були адаптовані до потреб поліції. Модель, створена у тісній співпраці інженерів Škoda та поліцейських, стала істотним кроком уперед у функціональності, динаміці та можливостях оперативного реагування.

Силова установка RS

Новий поліцейський Kodiaq отримав силовий агрегат від спортивної версії RS: бензиновий двигун 2.0 TSI із турбонаддувом потужністю 265 к.с., повний привід та автоматичну коробку передач DSG. Для підвищення стабільності та керованості автомобіль оснащено адаптивною підвіскою DCC+, налаштованою під потреби поліції.

Окремо акцентовано функцію швидкого переходу в спортивний режим: трансмісія та шасі перебудовуються миттєво, забезпечуючи максимальну потужність і швидку реакцію у ситуаціях переслідування. Гальмівна система також доопрацьована й отримала елементи від семимісної версії моделі.

Світлові панелі нового покоління

Оновлена світлотехніка стала одним із ключових інженерних рішень. Основний блок червоно-синіх сигнальних вогнів встановлено на даху. Додаткові елементи інтегровані у нижню частину лобового скла, по краях радіаторної решітки, у передні крила та задній бампер. Для роботи з відкритим багажником передбачено світлові модулі на внутрішньому боці задніх дверей.

Управління сигналами та сиреною здійснюється через спеціальну панель у салоні. Під блоком клімат-контролю розміщене місце для радіозв’язку.

Функціональність під потреби екіпажів

У салоні з’явилися додаткові поліцейські елементи: аварійний молоток, друге внутрішнє дзеркало для контролю за затриманими, а також спеціальний ремінь безпеки, розташований таким чином, щоб поліцейському не доводилося нахилятися над заарештованою особою. Заднє сидіння оббите синтетичною шкірою для спрощення очищення.

Серед нових можливостей — так званий «шпигунський режим», що дозволяє рухатися з вимкненими фарами. У стандартних цивільних версіях це неможливо. Рішення розраховане на тихі нічні операції та спостережні завдання. Для компенсації підвищеного навантаження на електросистему автомобіль обладнано додатковим акумулятором.

Формати для різних підрозділів

Конфігурація багажника залежить від того, у якому підрозділі працюватиме автомобіль.

Підрозділи швидкого реагування отримали сейф для довгоствольної зброї.

Дорожні патрулі — металевий каркас з висувними шухлядами, які трансформуються у робоче місце. Передбачено окрему систему фіксації документів, щоб унеможливити їх розлітання. Основний багажний об’єм у 910 літрів збережений, що дозволяє перевозити додаткове обладнання.

Тактичні можливості

Нова генерація Kodiaq оснащена переднім захисним бампером, адаптованим для маневру PIT. Цей метод дозволяє безпечно зупинити транспортний засіб, що тікає, шляхом підштовхування задньої частини автомобіля порушника з подальшою втратою ним контролю. Чеська поліція вже застосовувала цю тактику на попередніх версіях Kodiaq та Octavia, що підтвердило її ефективність.

Міжнародна присутність моделі

Kodiaq другого покоління активно використовується правоохоронцями різних країн. Окрім Чехії, модель служить у поліції Гессена (Німеччина), проходить адаптацію у Великій Британії, а також закуплена правоохоронцями Австрії, Хорватії, Угорщини, Північної Македонії, Косова та Албанії. Це підтверджує високу придатність моделі до специфічних поліцейських завдань.