Чешская полиция получила 352 новеньких Škoda Kodiaq RS

Стандартные Škoda Kodiaq RS были адаптированы к потребностям полиции. Модель, создана в тесном сотрудничестве инженеров Škoda и полицейских, стала существенным шагом вперед в функциональности, динамике и возможностях оперативного реагирования.

Читайте также: Видео: спортивный кроссовер Skoda Kodiaq RS проходит "лосиный тест"

Силовая установка RS

Новый полицейский Kodiaq получил силовой агрегат от спортивной версии RS: бензиновый двигатель 2.0 TSI с турбонаддувом мощностью 265 л.с., полный привод и автоматическую коробку передач DSG. Для повышения стабильности и управляемости автомобиль оснащен адаптивной подвеской DCC+, настроенной под нужды полиции.

Отдельно акцентирована функция быстрого перехода в спортивный режим: трансмиссия и шасси перестраиваются мгновенно, обеспечивая максимальную мощность и быструю реакцию в ситуациях преследования. Тормозная система также доработана и получила элементы от семиместной версии модели.

Световые панели нового поколения

Обновленная светотехника стала одним из ключевых инженерных решений. Основной блок красно-синих сигнальных огней установлен на крыше. Дополнительные элементы интегрированы в нижнюю часть лобового стекла, по краям радиаторной решетки, в передние крылья и задний бампер. Для работы с открытым багажником предусмотрены световые модули на внутренней стороне задней двери.

Управление сигналами и сиреной осуществляется через специальную панель в салоне. Под блоком климат-контроля размещено место для радиосвязи.

Функциональность под нужды экипажей

В салоне появились дополнительные полицейские элементы: аварийный молоток, второе внутреннее зеркало для контроля за задержанными, а также специальный ремень безопасности, расположен таким образом, чтобы полицейскому не приходилось наклоняться над арестованным лицом. Заднее сиденье обито синтетической кожей для упрощения очистки.

Среди новых возможностей - так называемый "шпионский режим", позволяющий двигаться с выключенными фарами. В стандартных гражданских версиях это невозможно. Решение рассчитано на тихие ночные операции и наблюдательные задачи. Для компенсации повышенной нагрузки на электросистему автомобиль оборудован дополнительным аккумулятором.

Форматы для различных подразделений

Конфигурация багажника зависит от того, в каком подразделении будет работать автомобиль.

Подразделения быстрого реагирования получили сейф для длинноствольного оружия.

Дорожные патрули - металлический каркас с выдвижными ящиками, которые трансформируются в рабочее место. Предусмотрена отдельная система фиксации документов, чтобы исключить их разлетание. Основной багажный объем в 910 литров сохранен, что позволяет перевозить дополнительное оборудование.

Читайте также: Skoda рассказала, чего от нее ждать в течение этого года

Тактические возможности

Новая генерация Kodiaq оснащена передним защитным бампером, адаптированным для маневра PIT. Этот метод позволяет безопасно остановить транспортное средство, убегающее, путем подталкивания задней части автомобиля нарушителя с последующей потерей им контроля. Чешская полиция уже применяла эту тактику на предыдущих версиях Kodiaq и Octavia, что подтвердило ее эффективность.

Международное присутствие модели

Kodiaq второго поколения активно используется правоохранителями разных стран. Кроме Чехии, модель служит в полиции Гессена (Германия), проходит адаптацию в Великобритании, а также закуплена правоохранителями Австрии, Хорватии, Венгрии, Северной Македонии, Косова и Албании. Это подтверждает высокую пригодность модели к специфическим полицейским задачам.