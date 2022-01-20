Калифорнийский тюнер Unplugged Performance, который специализируется на автомобилях Tesla, объявил о сотрудничестве с Koenigsegg Advanced Manufacturing для производства деталей из карбона.

Koenigsegg будет выпускать карбоновые детали для Unplugged Performance на том же производстве, где изготавливаются детали автомобилей шведского производителя суперкаров. Используя запатентованную ткань, предварительно пропитанную эпоксидной смолой, а затем точное компьютерное вырезание, детали должны быть самого высокого качества.

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“Будущее культуры автолюбителей зависит от использования лучших технологий, лучших ноу-хау”, – сказал Бен Шаффер, генеральный директор Unplugged Performance. – Вместе с Koenigsegg мы хотим порадовать владельцев Tesla и внести вклад в прекрасное электрическое будущее для автомобильной культуры, которую мы любим”.

Список карбоновых деталей, которыми UP порадует владельцев Tesla, включает спойлеры для всех моделей Tesla, а также комплект переднего крыла для Model 3. Однако Unplugged Performance говорит, что это только начальный запуск, а в течение этого года линейка аксессуаров будет значительно расширена.

Сейчас линейка карбоновых аксессуаров серии UP x Koenigsegg Collaboration включает:

Tesla Model 3 – спойлер багажника, две версии;

Tesla Model 3 – переднее широкое крыло Ascension-R;

Tesla Model Y – спойлер багажника;

Tesla Model S – спойлер багажника “утиный хвост”;

Tesla Model X – спойлер багажника.

Фото: тюнинговые детали для Tesla от Unplugged Performance и Koenigsegg / Carscoops