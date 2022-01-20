Каліфорнійський тюнер Unplugged Performance, який спеціалізується на автомобілях Tesla, оголосив про співпрацю з Koenigsegg Advanced Manufacturing для виробництва деталей з карбону.

Koenigsegg випускатиме карбонові деталі для Unplugged Performance на тому ж виробництві, де виготовляються деталі автомобілів шведського виробника суперкарів. Використовуючи запатентовану тканину, попередньо просочену епоксидною смолою, а потім точне комп’ютерне вирізання, деталі повинні бути найвищої якості.

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“Майбутнє культури автолюбителів залежить від використання кращих технологій, найкращих ноу-хау», — сказав Бен Шаффер, генеральний директор Unplugged Performance. “Разом з Koenigsegg ми хочемо порадувати власників Tesla та зробити внесок у чудове електричне майбутнє для автомобільної культури, яку ми любимо”.

Список карбонових деталей, якими UP радуватиме власників Tesla, включає спойлери для всіх моделей Tesla, а також комплект переднього крила для Model 3. Однак Unplugged Performance каже, що це лише початковий запуск, а протягом цього року лінійка аксесуарів буде значно розширена.

Наразі лінійка карбонових аксесуарів серії UP x Koenigsegg Collaboration включає:

Tesla Model 3 – спойлер багажника, дві версії;

Tesla Model 3 – переднє широке крило Ascension-R;

Tesla Model Y – спойлер багажника;

Tesla Model S – спойлер багажника “качиний хвіст”;

Tesla Model X – спойлер багажника.

Фото: тюнінгові деталі для Tesla від Unplugged Performance та Koenigsegg / Carscoops