Было время, когда избалованные потребители автомобилей не велись на рассказы об экономичности и экологичности, а требовали чего-то особенного, с внешним эффектом. И автопроизводители, стараясь угодить, иногда в пылу конкурентной борьбы придумывали такое, что, мягко говоря, на голову не налезает.

Нельзя сказать, что все нетипичные решения на автомобилях прошлого объяснялись дизайнерскими изысканиями, иногда у них были и чисто технические мотивы.

Сегодня "Авто 24" расскажет о нескольких наиболее типичных случаях. Все они, как говорится, основываются на реальных событиях – то есть касаются серийных моделей, которые выпускались и использовались в повседневной жизни.

В любом нестандартном решении конструкторы видят дополнительные удобства для потребителя. Хотя нередко целью ставились чисто маркетинговые соображения.

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Селектор на руле. Edsel Corsair

Увлеченные неожиданной доступностью автоматических трансмиссий, американские конструкторы в 1950-е годы долго искали формат селекторов и место их расположения. Одна из самых смелых идей – система Edsel Teletouch, кнопочный селектор в ступице руля. Чтобы водитель не путал кнопки, их панелька не крутилась вместе с "баранкой". А чтобы в аварийной ситуации водитель, пытаясь по привычке ударить по клаксону, не нажал по ошибке сразу несколько кнопок АКП, была предусмотрена специальная блокировка гидравлики.

Кнопки выбора режимов АКП в центре руля не прижились. Подрулевые лепестки нашего времени удобнее, но они – уже несколько другое дело.

В конце концов Teletouch оказался ненадежным, ломался, да и особых удобств водителям не приносил. Систему устанавливали только на Edsel Corsair 1958 модельного года, а на "Корсаре" в следующем году ее отменили.

Запаска на бампере. Форд Thunderbird

Смелые, иногда агрессивные стилистические элементы вообще характерны для американского автопрома. Вот и дизайнеры "Форда" однажды подумали, не отвлечь ли внимание потребителей с шевролетовского "Корвета" на их "Тандербёрд" с помощью запаски, вынесенной наружу. При этом объяснив, что это хороший способ увеличить объем багажника. Ничего, что укладывать в тот багажник вещи стало гораздо труднее, зато машина получила очень оригинальный нюанс.

Запаска поперек проёма багажника на серийном Ford Thunderbird рекламировалась как освобождение места внутри. Но загружать вещи она мешала.

Правда, следует признать, что не все использовали свой Thunderbird для перевозки грузов. Мерелин Монро (голливудская актриса, если кто забыл), например, в таком "Тандерболте" в очередной раз выходила замуж – и ничего, запаска не помешала. Кстати, это был единственный автомобиль в жизни модели и кинозвезды всемирного масштаба.

Трехместное купе. Matra Simca Bagheera

Наверное, создавая среднемоторное спорткупе на базе семейной модели Simca 1100, конструкторы аэрокосмического концерна Matra не решились полностью отказаться от практичности. И сделали в машине три места. При достаточной ширине кузова (1734 мм) это оказалось нетрудно – в отличие от способа посадки на среднее кресло.

Три полноценных кресла в ряд – необычное, но рациональное решение для недорогого купе. Ширина кузова при этом выросла менее чем на 10 см против 2-х местных конкурентов.

Тем не менее, такая пассажирская формула использовалась не только на Matra Bagheera (1973-1980 гг.), но и на следующей модели Murena (1980 – 1983 гг.). Правда, кузов "Мурены" расширили еще на пару сантиметров, а среднее кресло "научили" складываться и превращаться в подлокотник.

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Тудор-внедорожник. Suzuki Х90

Эксперименты с поиском нового типа автомобиля привели японского производителя к такой серийной экзотике. Вышел то ли внедорожник-тудор, то внедорожник-купе. Внешне это была хорошенькая игрушка, по начинке – рамный внедорожник с серьезной трансмиссией 4х4.

Рынок не воспринял густой микс новаций Suzuki Х90: мощная рама, мимишный стайлинг, трехобъемный кузов, два места, бескомпромиссная трансмиссия 4х4.

Но двухместный салон и плоский багажник не удалось соединить с идеями оффроуда – машину выпускали всего-навсего два года (1995-1997 гг.) и еще два года потом распродавали то, что успели сделать.

Дерматиновый кузов. Velorex Oscar

Вполне разумный вариант для супербюджетного транспорта, когда главное – прикрыть водителя и пассажира от ветра, дождя и снега. Максимально дешевым было и шасси трицикла: пространственная трубчатая рама, мотоциклетные колеса и мотоциклетный же двигатель объемом 172 – 350 куб. см.

На первый взгляд неожиданно, но почему бы и нет? Бюджетная мотоколяска с дерматиновой обшивкой имела спрос в течение двадцати лет.

Velorex Oscar считался социальным транспортом – его выдавали инвалидам, сельским врачам и почтальонам в нескольких странах. Как ни странно, дерматиновый автомобильчик имел спрос, в течение 1950 – 1971 гг. его производство несколько раз расширялось.

Запаска на капоте. Land Rover

Запаску строгого внедорожника пристроили на капот не для оригинальности – это было самое простое решение. Так как другого крепкого места на алюминиевом кузове не нашлось, пришлось бы мудрить с какими-то усилителями. Да, огромное колесо немного прикрывает дорогу, но если бы это было главной проблемой "Ленд Ровера"!

Запаску на капоте Land Rover разместили из-за того, что другого места на кузове просто не нашлось.

Посоревноваться с этими версиями Land Rover Series, вероятно, мог бы VW T2 с запаской, прицепленной вертикально под лобовым стеклом – но для ”Транспортера” это было неоригинальное оборудование, поэтому условия в соревнованиях на несуразность были бы неравными.

Следует признать, что в некоторых случаях бессмысленность и корявость определенных элементов не мешают популярности автомобиля в целом. Более того, именно эта абсурдность не раз становилась той изюминкой, которая давала модели долгую жизнь. Наверное, нам стоит вернуться к этой теме в будущем.

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