Когда гибридные автомобили заполнят украинский авторынок

На вторичном рынке доля легковушек с гибридными силовыми установками едва заметна –всего 2%. Другое дело с новыми – в Институте исследований авторынка заметили стабильный рост доли "гибридов". Хотя будто бы большинство автопроизводителей постепенно отказываются от гибридных технологий в пользу электромобилей?

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Какие марки предлагают "гибриды" сейчас?

В обеих частях рынка, как новых, так и подержанных авто, лидирует Toyota. Более 10% в новых сейчас только у Nissan, в то время, как на вторичном рынке второе место у "гибридных" автомобилей Ford. Другие – в меньшинстве.

Выглядит так, что если бы забрать с рынка Toyota, фактическая доля гибридных авто стала бы такой мизерной, что ее было бы трудно заметить среди всех остальных, и терялся бы смысл выделять этот сегмент как самостоятельный.

Сколько "гибридных" моделей сейчас присутствуют на рынке?

Округленное количество доступных моделей (всех, за первое полугодие 2024 года) составляет около 480 вариантов. Из них "гибридных" – 120. На вторичном рынке присутствуют более 2000 различных моделей, из которых гибридные силовые установки есть у 230 легковушек.

При этом стоит отметить, что количественное присутствие не тождественно качественному – какая-то из моделей может быть представлена несколькими автомобилями, и не обязательно в надлежащем техническом состоянии или по приемлемой цене. То есть фактический выбор, особенно среди машин с пробегом, еще меньше.

Цена: один из самых популярных кроссоверов в сегменте новых авто, Toyota RAV4, с бензиновым двигателем сейчас стоит от $30 тыс. За HEV-версию придется доплатить еще $5,5 тыс., или, если перевести это в литры бензина, это более 4 тыс. литров А-95. Чего при среднестатистических 15 тыс. км в год и среднем (округленном и приближенном к реальному) потреблении в 10 л/100 км хватит на 2,7 года.

А если учесть что и "гибрид" требует горючего, пусть вдвое меньше, 5 л/100 км, тогда время окупаемости дополнительной цены растет, соответственно, вдвое, до более 5 лет, что дальше, чем гарантийный срок и среднее время пребывания авто в руках первого владельца. Конечно, цена "гибрида" на вторичном рынке тоже будет выше, однако когда все разложить в числах, экономия не столь впечатляет.

На "вторичке" ситуация следующая: легковушки группы HEV дороже аналогичных бензиновых версий на около 30%, подзаряжаемые PHEV - на 50%. Можно тоже провести расчеты по потенциальной экономии и определения времени окупаемости, однако уже понятно, что не все настолько экономно, как того бы хотелось в теории.

Третий вопрос по цене будет касаться покупательной способности украинцев. На следующей диаграмме (без сохранения пропорции по фактическому количеству - ибо в противном случае столбцы с "гибридами" становятся незаметными) видно, что масс-маркет вторичного рынка находится в диапазоне от $2 до $9 тыс., и как раз на верхней границе масс-маркета начинается предложение с гибридными подержанными легковушками. Добавляем сюда расчет "время-экономия топлива", и становится более понятно, почему доли бензиновых или дизельных автомобилей преобладают.

Ценовые диапазоны для общего масс-маркета и сегмента "гибридов":

Добавляем то, что большое количество производителей отказалась от вариантов HEV/PHEV в пользу "чистых" электромобилей в будущем, а также использования в продуктовых линейках успешных моделей с ДВС.

Выводы

Сегмент новых фактически держится на автомобилях Toyota, что заставляет другие марки предлагать подобные варианты, чтобы удерживаться в конкурентной среде. Скорее всего, если Toyota откажется от дальнейшего использования технологии HSD, присутствие "гибридов" в сегменте новых авто резко уменьшится.

Впоследствии "гибриды", которые были проданы новыми, станут товаром на вторичном рынке. Но учитывая, что весь рынок новых гибридов в десять раз меньше рынка подержанных авто, это пополнение будет малозаметным. Так же исчерпываются запасы HEV/PHEV в Европе и США, соответственно не видно значительного потенциала на будущее для существенного роста доли такого типа авто на нашем вторичном рынке.

Таким образом, уверены в ИДА, интересная и перспективная (на первый взгляд) технология в конце концов оказалась немного слишком сложной, несколько дорогой, малодоступной, поэтому пока, с учетом всех реалий, не стоит ожидать увеличения присутствия "гибридов" на украинском авторынке.