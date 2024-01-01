Коли гібридні авто заповнять український авторинок

На вторинному ринку частка легковиків з гібридними силовими установками ледь помітна –лише 2%. Інша справа з новими — в Інституті досліджень авторинку помітили стабільне зростання частки «гібридів» Хоча ніби-то більшість автовиробників поступово відмовляються від гібридних технологій на користь електромобілів?

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Які марки пропонують «гібриди» зараз?

У обох частинах ринку, як нових, так і вживаних авто, лідирує Toyota. Понад 10% у нових має зараз лише Nissan, у той час, як на вторинному ринку друге місце у «гібридних» автівок Ford. Інші – у меншості.

Виглядає так, що якби забрати з ринку Toyota, фактична частка гібридних авто стала б такою мізерною, що її було б важко помітити серед усіх інших, й втрачався б сенс виокремлювати цей сегмент як самостійний.

Скільки «гібридних» моделей зараз присутні на ринку?

Округлена кількість доступних моделей (всіх, за перше півріччя 2024 року) складає близько 480 варіантів. З них «гібридних» — 120. На вторинному ринку присутні понад 2000 різних моделей, з яких гібридні силові установки є у 230 легковиків.

При цьому варто зазначити, що кількісна присутність не тотожна якісній — котрась з моделей може бути представлена кількома автівками, і не обов’язково в належному технічному стані чи за прийнятною ціною. Тобто фактичний вибір, особливо серед машин з пробігом, ще менший.

Ціна: один з найпопулярніших кросоверів у сегменті нових авто, Toyota RAV4, з бензиновим двигуном зараз коштує від $30 тис. За HEV-версію доведеться доплатити ще $5,5 тис., або, якщо перевести це у літри бензину, це понад 4 тис. літрів А-95. Чого при середньостатистичних 15 тис. км в рік та середньому (округленому й наближеному до реального) споживанні у 10 л/100 км вистачить на 2,7 року.

А якщо врахувати що і «гібрид» потребує пального, нехай удвічі менше, 5 л/100 км, тоді час окупності додаткової ціни зростає, відповідно, удвічі, до понад 5 років, що далі, ніж гарантійний строк та середній час перебування авто в руках першого власника. Звісно, ціна «гібрида» на вторинному ринку теж буде вища, проте коли все розкласти у числах, економія не настільки й вражає.

На «вторинці» ситуація наступна: легковики групи HEV дорожчі за аналогічні бензинові версії на близько 30%, підзарядні PHEV — на 50%. Можна теж провести розрахунки щодо потенційної економії та визначення часу окупності, однак вже зрозуміло, що не все настільки економно, як того б хотілося в теорії.

Третє питання щодо ціни стосуватиметься купівельної спроможності українців. На наступній діаграмі (без збереження пропорції щодо фактичної кількості — бо в іншому разі стовпці з «гібридами» стають непомітними) видно що мас-маркет вторинного ринку знаходиться у діапазоні від $2 до $9 тис., і якраз на верхній межі мас-маркету починається пропозиція з гібридними вживаними легковиками. Додаємо сюди розрахунок «час-економія пального», і стає більш зрозуміло, чому частки бензинових чи дизельних авто переважають.

Цінові діапазони для загального мас-маркету та сегмента "гібридів":

Додаємо те, що велика кількість виробників відмовилася від варіантів HEV/PHEV на користь «чистих» електромобілів у майбутньому, та використання у продуктових лінійках успішних моделей з ДВЗ.

Висновки

Сегмент нових фактично тримається на автівках Toyota, що змушує інші марки пропонувати подібні варіанти, щоб утримуватись в конкурентному середовищі. Швидше за все, якщо Toyota відмовиться від подальшого використання технології HSD, присутність «гібридів» у сегменті нових авто різко зменшиться.

Згодом «гібриди», які були продані новими, стануть товаром на вторинному ринку. Але зважаючи, що весь ринок нових гібридів удесятеро менший від ринку вживаних авто, це поповнення буде малопомітним. Так само вичерпуються запаси HEV/PHEV у Європі та США, відповідно не видно значного потенціалу на майбутнє для істотного зростання частки такого типу авто на нашому вторинному ринку.

Таким чином, впевнені у ІДА, цікава і перспективна (на перший погляд) технологія врешті виявилася трішки заскладною, дещо задорогою, малодоступною, тож наразі, з урахуванням усіх реалій, не варто очікувати на збільшення присутності «гібридів» на українському авторинку.

Розподіл ринку за пальним зараз

Частки сегментів ринку за пальним

Зміна частки гібридних авто за роками