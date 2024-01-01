Названо ТОП-10 електромобілів на українському ринку в динаміці продажів

Сегмент електромобілів — наймолодший з усіх на українському авторинку. Фахівці Інституту досліджень авторинку, опираючись на статистику перших реєстрацій електромобілів, визначили десять найпопулярніших марок за минулі роки, які поповнювали наш автопарк.

Зараз в Українському автопарку понад 112 тисяч транспортних засобів сегменту BEV (Battery Electric Vehicle), з них близько 110 тисяч – легкові. Це чимало: наприклад, у Польщі (станом на кінець червня 2024 року, згідно з даними аґенції SAMAR) налічувалось 68,6 тис. електромобілів загалом, з чого 62 тис. легкові. Тож український парк електромобілів майже удвічі більший за польський!

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Пригадаємо, з якою інтенсивністю поповнювався цей парк. На наступній діаграмі видно, що перші помітні процеси почали відбуватися 10 років тому, з 2014-го. Насправді перші одиничні реєстрації електромобілів бували й раніше, але, для прикладу, у 2013 прибуло аж 10 електромобілів, що явно замала кількість для аналітики в межах чималої країни.

Поповнення українського автопарку легковими електромобілями

Наступний висновок з діаграми — продажі нових електричних авто сильно відставали від ринку вживаних. Перша ледь помітна активність у цьому підсегменті з’явилася у 2019-2021 роках, а вже більш-менш суттєвий обсяг нових був проданий 2023 року. Також подає надії і поточний, 2024 рік, дані якого зображені за підсумками першого півріччя.

Важливо зазначити, що продажі нових електромобілів не тотожні статистичній активності офіційних дилерів — у цьому статусі першу реєстрацію проходили чимало авто марки Tesla, представництво якої відсутнє в Україні. Також є частина електроавто китайського виробництва, привезена незалежними імпортерами без участі «офіціалів». З цієї причини аналітиками ІДА було прийнято рішення далі рахувати поповнення автопарку, сумуючи перші реєстрації нових та вживаних електромобілів.

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Тепер про марки: насамперед варто зважити, що 10 років тому ціни на електромобілі були в рази вищими, ніж зараз, крім того, за деякими моделями були черги, з часом очікування від кількох місяців до навіть років. На додачу вибір варіантів був значно скупіший, ніж сьогодні.

Першість у цьому заліку на українському авторинку тривалий час утримував Nissan, фактично завдяки одній «народній» моделі — Leaf. Прийнятна ціна, достатній простір у салоні, невеликий, та все ж достатній для більшості запас ходу зробили цю модель наймасовішою на українському авторинку та, відповідно, у парку електромобілів. Зараз на українських дорогах майже чверть усіх електромобілів — це саме Nissan Leaf, таких налічується 25,3 тисячі (при сумарному розмірі парку дещо більшому за 100 тис).

Проте далі лідерство захопив Volkswagen, завдяки конкуренту «Ліфа» — e-Golf, ціни на який у Європі знизилися до прийнятного українському покупцеві рівня, а також завдяки ще одній, уже не бюджетній моделі — кросоверу ID.4 Crozz, китайського виробництва.

Врешті, у 2024 (нагадаємо — за підсумками першого півріччя) першість дістається Tesla. Інноваційні електромобілі преміумкласу щороку ставали все доступнішими, а вкупі з найкращими характеристиками щодо потужності, запасу ходу й оснащення дозволили цій марці стати № 1 в Україні. Шкода, що досі в Україні немає жодного зарядного пристрою Supercharger, а також відсутні офіційні СТО та представництво марки.

Топ-10 марок електроавто, 2015-2024 рр.

На початках електромобілізації, чи то краще сказати «електрифікації автопарку», до трійки лідерів також потрапляли Ford (завдяки Focus Electric) та BMW, по суті з єдиним на той час варіантом i3. Який на момент виходу на ринок виглядав таким, що випереджає свій час, а зараз так, ніби той час десь непомітно минув.

Зовсім зникла марка BIO Auto, про яку варто згадати хоча б тому, що ці китайські електричні авто почали продавати в Україні значно раніше, ніж автомобільній спільноті стало відомо про Tesla й Ілона Маска — ще наприкінці 90-х років минулого століття. Проте закріпитися на ринку цій марці не вдалося — її витиснули більш технологічні конкуренти.

Цікаво відстежується тенденція щодо преміальних марок, а саме як зростає їхня присутність (позиція у Топ-10) з часом, тобто синхронно з тим, як продукція стає доступнішою. Насамперед це стосується Audi, та вже не раз згаданої Tesla. І обернено пропорційно впала популярність одного з найдоступніших на той час варіантів — мікрокара Smart ED.

Поступово зростала популярність Hyundai, паралельно з розширенням модельного ряду — Ioniq, Kona, згодом Ioniq 5. Впевненим «середняком» тримається Renault, свого часу завдяки вже майже забутому Fluens Z.E., далі — міському ZOE.

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Ринок електромобілів — підсумки червня

Ще з цікавого — поява у 2024 році на 10 позиції Jaguar, при тому, що під цією маркою випускається лише один електричний кросовер I-Pace, проте його ціна на «вторинці» зараз така (від $22...25 тис.) що дозволило йому потрапити у ці витяги українського мас-маркету «електричок». Тут же варто згадати про BYD — одного з найбільших світових виробників електромобілів, щоправда, поки не надто розповсюджений у нас. Але, 10 місце торік, 7 зараз, і хто зна, де опиниться ця «чисто-китайська» марка у наступні роки. Можливо, у цій таблиці вона буде й не одна, адже значну частину парку Honda та Volkswagen складають теж китайські авто, вироблені для тамтешнього ринку.

Кількісний розрив між учасниками наведеного Топ-10 для поточного року такий, що не обіцяє значних перестановок у наступних періодах. Однак якщо такі відбудуться — ми неодмінно про це повідомимо у наступних оглядах ринку електромобілів в Україні.