Чому половина власників електромобілів хоче повернутись до ДВС

Згідно з опитуванням, 46% власників електромобілів в Америці мають намір повернутися до автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Цю конкретну статистику з останнього опитування McKinsey & Company Mobility Consumer Pulse цитували повсюдно як приклад того, наскільки проблемним є перехід на електромобілі.

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Результати насправді не однозначні. Адже люди, які купили електромобіль, зазвичай мають у сім’ї і авто з традиційним двигуном, часто не одне. Переважна більшість користувачів розуміє, що електричні машини мають значно вужче призначення, і не завжди можуть замінити авто з ДВС.

Реальність набагато складніша та з нюансами, сказав один із авторів дослідження InsideEVs . Автор каже, що ці дані доводять те, що автовиробникам, дилерам і компаніям, які займаються зарядними машинами, потрібно зробити набагато більше, якщо вони хочуть зберегти електричний імпульс.

«Важливо не зупинятися на цьому заголовку», — сказав Філіп Кампшофф, керівник Центру мобільності майбутнього McKinsey в Америці. Проте, «коли я дивлюся на дані, я думаю, що це чіткий сигнал попередження про те, що нам потрібно швидко вирішити ці проблеми», — сказав він.

Хто повертається до традиційних авто?

Дослідження McKinsey включало низку захоплюючих даних про те, що люди думають про функції автономного водіння, чи хотіли б вони придбати автомобілі в Китаї, або чого вони хочуть від функцій підключеного програмного забезпечення.

Але питання про те, чи прагнуть власники електромобілів повернутися до транспортних засобів із ДВС, тобто повністю замінити їх, отримало найбільше уваги. «Ми отримали масу вхідних запитів, щоб поговорити про це», — сказав Філіп Кампшофф.

Близько 29% респондентів у всьому світі сказали, що наступного разу вони не користуватимуться електрикою. Усі ці власники вказали на знайомі проблемні моменти сучасних електромобілів: проблеми з пошуком робочих громадських зарядних пристроїв, неможливість заряджати вдома з будь-якої причини та загальне занепокоєння запасом ходу.

Кампшофф сказав, що опитування пройшли приблизно до 36 000 людей у 15 країнах і що воно проводилось протягом останніх кількох місяців, тобто запит включав багато нових власників електромобілів після рекордного року глобальних продажів.

У США, за його словами, це близько 4000 респондентів. Іншими словами, лише 1840 людей сказали, що наступного разу, ймовірно, відмовляться від водіння на електротязі. Це небагато, враховуючи, що лише у 2023 році в США було зареєстровано близько 1,4 мільйона нових електромобілів. Проте достеменно невідомо яка кількість з усіх цих власників можуть бути задоволені або не задоволені своїми покупками.

Настрої проти електромобілів серед деяких водіїв говорять про те, що не все з ними так гладко, як того б хотілось виробникам електричок. І розв'язання цих проблем буде вирішальним для більш широкого впровадження електромобілів, сказав Кампсхофф.

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Опитані нові власники все частіше відходять від профілю, який давно визначав життя електромобілів: люди з високим доходом або заможні, ймовірно, власники приватних будинків – раніше це були типові покупці Tesla. Натомість зараз вони купують у інших брендів за доступнішими цінами, часто спокушаючись агресивними угодами про лізинг і фінансування електромобілів.

Але це також означає, що вони живуть без міцної та надійної мережі швидкої зарядки Tesla (принаймні, поки вона не стане відкритою для всіх водіїв); можуть проживати в квартирах без легкого доступу до зарядки; і вони менш готові миритися з тими головними болями, пов’язаними з електромобілями, які спокійно сприйняли багато перших користувачів. А в останні роки перехід на електричний автомобіль може означати втрату величезної частини вартості вашого автомобіля при перепродажі, що, за словами Кампшоффа, є серйозною перешкодою для баатьх нинішніх власників.

За його словами, цікаво, що багато респондентів опитування в США, які вказали, що наступного разу могли б відмовитися від електромобілів, були молодшими — приблизно 36 років. А у багатьох ще й молоді сім’ї. За його словами, саме вони більше за інших відчули біль через нерозвинену зарядну мережу, та дуже швидку втрату вартості електричок.

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«Уявіть, що в машині є маленькі діти, і вам доводиться півгодини їздити в об’їзд, щоб знайти швидкий зарядний пристрій, а він не працює», — сказав Кампсхофф. «Розчарування загострюється».

Дійсно, це дуже поширена ситуація для водіїв електромобілів, незалежно від того, вони з дітьми чи ні. Крім того, зарядка вдома залишається важкою, якщо ви орендуєте або живете в житловому комплексі. І хоча інфраструктура швидкої зарядки постійного струму в Америці за останні роки значно покращилася, вона все ще далека від повного задоволення потреб.

«Ми все більше й більше переходимо до покоління покупців, які багато в чому покладаються на громадську зарядну інфраструктуру», — сказав Кампсхофф. «Вони, мабуть, користуються своїм електромобілем дуже подібно до того, як користувалися автомобілем раніше, просто заходячи на громадську інфраструктуру. Раніше ви йшли на заправку, а тепер вам потрібно використовувати зарядний пристрій. Але тепер вони мають більше проблем».