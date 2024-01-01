76% американців готові придбати китайський електромобіль: дослідження

Згідно з дослідженням, 76% американців віком до 40 років серйозно продумали б варіант купівлі китайського автомобіля. Це пов’язано з тим, що китайські бренди активно популяризують свої автомобілі в соціальних мережах.

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Водночас люди старшого віку (60 – 80 років) проявляли значно менший інтерес до китайських електромобілів – лише 26% від загальної частки опитуваних проявляли зацікавленість. До того ж 16% заявили, що були б готові придбати китайський електромобіль, якби його виробництво налагодили в США, оскільки б таким чином автовиробник підтримував економіку.

Окрім цього, у кожній групі опитуваних знаходились люди, які висловлювали серйозне занепокоєння щодо безпеки своїх персональних даних, проте, серед молоді частка занепокоєних була значно нижчою.

Попри те, що великий відсоток опитуваних відмовились би від покупки китайських електромобілів, команда AutoPacific була вражена загальною обізнаністю американців щодо автомобільних брендів з Китаю.

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Окреме дослідження AlixPartners, яке провели в минулому місяці, виявило, що 58% американців, які планують покупку електромобіля в якості наступного авто, вже знайомі з такими китайськими автовиробниками, як BYD, Leapmotor та Nio.