Согласно исследованию 76% американцев в возрасте до 40 лет серьезно продумали бы вариант покупки китайского автомобиля. Это связано с тем, что китайские бренды активно популяризируют свои автомобили в социальных сетях.

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В то же время люди старшего возраста (до 60 и 80 лет) проявляли значительно меньший интерес к китайским электромобилям – только 26% от общей доли опрошенных проявляли заинтересованность. К тому же 16% заявили, что были бы готовы приобрести китайский электромобиль, если бы его производство наладили в США, поскольку бы таким образом автопроизводитель поддерживал экономику.

Кроме этого, в каждой группе опрашиваемых находились люди, которые выражали серьезное беспокойство относительно безопасности своих персональных данных, однако, среди молодежи доля обеспокоенных была значительно ниже.

Несмотря на то, что большой процент опрошенных отказались бы от покупки китайских электромобилей, команда AutoPacific была поражена общей осведомленностью американцев относительно автомобильных брендов из Китая.

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Отдельное исследование AlixPartners, которое провели в прошлом месяце, выявило, что 58% американцев, которые планируют покупку электромобиля в качестве следующего авто, уже знакомы с такими китайскими автопроизводителями, как BYD, Leapmotor и Nio.